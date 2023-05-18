大陸女星秦嵐憑藉古裝劇《延禧攻略》富察皇后一角，演藝事業攀上高峰，還被譽為「最美皇后」，成為不少人心目中的白月光，43歲的她擁有凍齡美貌和火辣身材，完美S曲線令人稱羨不已，日前，粉絲在機場巧遇她，她也大方曝光真實體重，讓網友都驚呼「這世界真不公平」。

秦嵐日前現身機場時，頭戴鴨舌帽，穿著奶茶色針織外套內搭白色短上衣，下身搭配工裝褲，一身休閒但也散發女人味，小露酥胸和纖細蠻腰，好身材完全遮不住。

而有粉絲好奇詢問她現在的體重，她也表示「今天應該是89斤（約44.5公斤）」，讓現場人都驚呼「好瘦呀」其實，秦嵐官方身高164公分，但卻只有40多公斤，讓網友見狀也稱羨不已，「89斤還有胸？」、「還那麼美…這世界真不公平」。

秦嵐不僅擁有少女般的美貌，更有完美體態，而她平常靠著嚴格的飲食管理和固定運動習慣，維持好身材，而她近日替健康品牌拍攝宣傳片，穿上網球裝的她，絲毫看不出歲月痕跡，青春元氣模樣，讓人難以置信她已經43歲了。