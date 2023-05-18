許維恩去做孕婦按摩放鬆身心。（SWISSPA瑞醫 ／ Rocky提供）

許維恩與王家梁結婚1年多，今年終於做人成功，預產期在6月底，即將迎來女兒「忒忒」，她特地為女兒開通社群帳號，時常發文紀錄懷孕過程。懷孕後的許維恩也變得柔軟，還會以女兒的口吻說話「我在媽咪肚子裡一直不斷成長，好開心也好期待跟叔叔、阿姨們見面。」

目前懷胎8個多月的她，苦嘆懷孕後期身體不適，不僅腳會抽筋、睡不好、髖關節痠痛、疲憊、心悸胸悶、頻尿等。但許維恩為母則強，雖然不舒服，總會摸著孕肚和女兒喊話「沒事，一切都值得。」王家梁也心疼說：「忒忒越健康，媽咪會越辛苦...好讓爸爸為難...媽咪辛苦了。」

許維恩懷孕後女兒帶財工作滿滿，常挺著大圓肚拍攝、出席各大活動，常伴隨著腰痠背痛、腿部腫脹痠痛、水腫等問題，好在老公王家梁體貼的陪在身邊，「感謝一路上有大王的陪伴。」

為了舒緩身體上的不適，許維恩經朋友介紹，進行孕婦按摩，傳統觀念大多認為孕婦不按摩，怕會壓迫胎兒。不過「孕婦按摩」手法、力道、按摩部位都會根據孕婦和胎兒狀況做調整，讓許維恩身體大大放放鬆。