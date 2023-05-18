美國總統拜登於星期四（18）抵達日本，與日本首相岸田文雄在7大工業國集團峰會（G7）前先行會晤，表示，雙方互相讚許合作關係更為緊密，顯示兩國之間的經濟和國家安全聯盟已經成長。今天稍早的會前會長達70分鐘，其中包含核心的台海安全議題、北韓議題、烏俄戰爭及伊朗問題。兩人承諾會致力因應中國脅迫性作為，重申反對以武力改變現狀，應維繫台海和平穩定。

據《美聯社》（AP）18日報導，拜登（Joe Biden）在日本時間今天下午5時許（台灣時間下午4時許）搭機抵達日本廣島。拜登抵日後隨即率領白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等6位官員，與岸田文雄舉行雙邊會談。7國集團峰會即將於岸田家族的家鄉廣島將招開，廣島作為第二次世界大戰期間美國於1945年投下第一枚原子彈的地方，則被賦予新的重要意義。美國、日本及其盟國正在策劃如何應對烏俄持續的戰爭，以及北韓增加的彈道飛彈試射和伊朗核計劃的風險。

岸田希望與拜登討論在中國大陸在印太地區的強硬態度下，如何進一步加強威懾和應對能力，並確認台灣海峽對全球和平與穩定的重要性。

美國官員已經聽取了關於台海戰爭可能造成的經濟損失的簡報，這將擾亂先進的全球晶片的供應鏈。美國和韓國於4月達成協議，加強其遏制北韓核武打擊風險的工具後，日本也渴望討論如何加強與美國和首爾的3方夥伴關係。

岸田和拜登將在7國集團峰會期間與韓國的尹錫悅舉行三邊峰會。神戶大學教授、韓國問題專家木村幹（Kan Kimura）說，在討論應對北韓核武威脅的努力時，日本也曾呼籲建立一個沒有核武器的世界，這使岸田處於一個複雜的位置。