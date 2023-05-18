民進黨總統參選人賴清德日前與大學生座談時稱「房價現在在降」引發眾怒，內政部長林右昌17日又回應青年買不起房是「沒有規劃」、「想買的地點價格太高」，又挨批是提油救火。台北市議員徐巧芯今( 18 日)細數年輕人買房困難的問題，直言民進黨「就是在跟年輕人開戰」，這些話聽在年輕人耳朵裡真的非常刺耳，過去曾投給民進黨的年輕人可能2024都不會再投了。

徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》中表示，過去很多人稱賴清德是「賴神」，但已經有越來越多年輕人嘲諷是「Lie神」。她也舉賴清德日前在政大與學生對話時，大談居住正義、說出「房價現在在降」，好像所有人都買得起房一樣；徐巧芯直言，「這就是在跟年輕人開戰」，在場的年輕人聽到一定大翻白眼。

「賴清德一定不知道現在年輕人怎麼買房」，徐巧芯解釋，很多年輕人賺到第一桶金之後，想買一個十坪小套房，先用第一桶金付完頭期款，靠前面兩、三年寬限期繳利息，三年之後開始繳本金，至少能有三年可以慢慢提升自己的薪資來負擔房貸，這是許多年輕人的財務規劃。

若依賴清德所說的利息提高，徐巧芯也指出，相當於年輕人在寬限期要繳的利息也更多，很多人會因此買不起房、只好賣掉，中間也賺不到甚麼錢。

徐巧芯也表示，這幾年來，尤其在民進黨執政期間，房價是不降反升，上漲速度非常快，賴清德不要再說自己被斷章取義，因為他確實就是這樣陳述。

徐巧芯也砲轟賴的「豬隊友」林右昌，「當內政部長的人還在繼續跟年輕人開戰，今天年輕人不是買不起房，是沒有規劃好，到底要怎麼規劃」。她續指，以月薪 3 到 4 萬來說，台北市新房子一坪要100到120萬，還要再加上利息，到底怎麼做好財務規劃才能買房，「這種話聽到年輕人耳朵裡面，真的會覺得非常刺耳」。

徐巧芯認為，在 2024 年的選舉裡，過去很多投給民進黨的年輕人，可能都不會想投了。