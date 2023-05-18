台灣6座城市共120家酒吧業者，今年首次北、中、南3區串聯，5月中旬發起「百鬼夜行」全台最大酒精路跑」活動，喜歡夜生活的酒客南北交流，帶動城市之間的觀光夜經濟。

觀光產業發展不只侷限白天，很多旅客喜歡體驗城市夜生活，全台酒吧業者今年5月首度北中南3區串聯辦活動，活絡南北城市交流夜間觀光產業。

「百鬼夜行」去年第1屆在台中舉辦，許多酒友一個晚上跑好幾家酒吧收集比賽點數，被封為「酒精路跑」活動，引發酒圈回響，酒友形容體驗不醉不歸、喝到天亮的感受，「看誰到最後是最會喝的酒友贏家」。

今年活動擴及全台，首次串聯北區台北市37家、中區包括台中、彰化、雲林共39家、南區包括台南33家與高雄11家，6個城市共120家酒吧業者參與活動。活動11日起跑至27日，透過IG網路售票，早早賣光。

活動主辦人分為北、中、南3位調酒師，發起人楊哲浩表示，透過集點贈獎方式，消費者去平常不會去的酒吧，讓酒客南北移動變旅客，到不同城市體驗不同風格的店家與不同風味的調酒，預估至少吸引數千人交流，促進城市間觀光夜經濟的發展。

這項活動在台南酒圈內名氣頗高，楊哲浩坦承台南夜經濟發展潛力十足，台南市中西區僅6平方公里就聚集200家酒吧，業者彼此團結拉抬名氣，因為店家集中，酒友只要走路就可「逛吧」。

儘管網路票券提早售磬，民眾仍可在北中南各指定的實體店家購票參賽，也可當場現金支付，參賽民眾每到1家酒吧消費可集1點，集滿10點可獲T恤、雨傘與帽子贈品，北中南各區集滿30點或跑完120間酒吧，可獲贈伏魔勳章，半年內到指定酒吧消費都可兌換1杯調酒。

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