北市信義區公車與機車擦撞 機車女乘客捲入車底送醫急救（民眾提供）

北市信義區信義路五段、松仁路口，18日傍晚5時許，發生一起公車與機車擦撞車禍，機車後座女乘客遭捲入公車底下，救護人員到場將傷者救出，發現傷者頭部有外傷，但意識清醒，已將她送醫救治中。

警方調查，機車是一對張姓夫妻雙載，機車疑似先與前方欣欣客運公車發生碰撞，機車倒地後，後方大都會客運公車煞車不及撞上，41歲張妻子遭捲入車底。

救護人員到場，將受困車底的張妻救出，發現她意識清醒，暫無生命危險，已將她送醫救治，警方確認兩名公車司機及張姓騎士都沒有酒駕，現正調查釐清車禍發生原因。