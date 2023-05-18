北市信義區公車與機車擦撞 機車女乘客捲入車底送醫急救 19:362023/05/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義區公車與機車擦撞 機車女乘客捲入車底送醫急救（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區公車與機車擦撞 機車女乘客捲入車底送醫急救（民眾提供） 北市信義區信義路五段、松仁路口，18日傍晚5時許，發生一起公車與機車擦撞車禍，機車後座女乘客遭捲入公車底下，救護人員到場將傷者救出，發現傷者頭部有外傷，但意識清醒，已將她送醫救治中。 警方調查，機車是一對張姓夫妻雙載，機車疑似先與前方欣欣客運公車發生碰撞，機車倒地後，後方大都會客運公車煞車不及撞上，41歲張妻子遭捲入車底。 救護人員到場，將受困車底的張妻救出，發現她意識清醒，暫無生命危險，已將她送醫救治，警方確認兩名公車司機及張姓騎士都沒有酒駕，現正調查釐清車禍發生原因。 #公車 #機車 #送醫急救 #北市信義區 #機車擦撞 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。