少年矯正學校勵志中學校長林家如近日透露，一名女學員小時候因家庭不完整，國小一年級就需照顧2個弟弟，甚至把4個月的小弟裝進書包，手牽2歲大弟到學校，後來姐弟3人被分開寄養，如今女學員已17歲，與弟弟仍失聯，消息震驚外界；好消息是女學員今年母親節已與生母見面，法務部也正全力為她尋找2名弟弟。

林家如表示，校方啟用「勵志夢想學院」時，一名17歲女學員分享說自己國小一年級時，因家裡沒大人，只好把4個月大的小弟裝進書包、手牽2歲大弟上學，老師後來發現男嬰當場爆哭，此後姊弟3人被安排在不同的寄養家庭，從此失聯，法務部長蔡清祥聽到後，承諾要替女學員尋找2名弟弟。

林家如說，女學員的家庭不完整，家裡經常沒有大人，但每次家訪時她都跟訪視員說有大人在，以確保不會和弟弟分開，才國小一年級就要擔起照護2個弟弟的責任。某日老師聽到她的書包有怪聲，一看竟是一名男嬰，老師瞬間爆哭，才知道還有一個2歲的弟弟在教室外排回，趕緊向上通報社會局。

據了解，該名女學員在今年母親節已與前來探視的母親相見，雖然還未如願見到2名弟弟，但她說能與母親見到一面，已是了卻一樁心願；目前她進入勵志中學將近1年，成績優異、同儕相處融洽，將會進入托育班考取保母證照，習得一技之長，未來能踏實生活、回饋社會。