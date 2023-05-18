第76屆「世界衛生大會」（WHA）將在21日開議，我國尚未收到邀請函，外交部長吳釗燮及衛生福利部長薛瑞元今在外交部聯合召開記者會，嚴正要求「世界衛生組織」WHO秘書處邀請我國出席WHA，展現我國積極爭取參與WHA並對全球醫衛作出貢獻的決心，強調儘管台灣未收到與會邀請函，但依舊會率團在明天前往日內瓦。

吳釗燮表示，儘管至今仍未收到今（2023）年WHA的邀請函，但我方始終沒有放棄，仍然持續努力中。對於WHO秘書處未能秉持中立、專業原則，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，一再忽視台灣參與WHO及WHA的必要性與急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。

吳釗燮指出，為聲援台灣，已有12個友邦致函予世衛幹事長，另有許多理念相近的國家也一同為台聲援。他強調，中華民國台灣是個自由民主的主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，因此台灣民選政府有權代表台灣人民參與世衛組織舉辦之活動，並呼籲世衛組織秘書處，應秉持專業跟中立來接納台灣。

吳釗燮嚴正呼籲WHO秘書處，正視各國聲援台灣參與WHO的強勁呼聲，堅守專業與中立，接納台灣參與WHA及WHO會議、機制與活動，強調作為國際社會負責任的成員，我國將持續與全球各國合作，強化並提升國際公衛安全。

薛瑞元表示，雖本次也未接獲與會邀請函，但仍會準時率團到日內瓦，表達台灣未能參與世衛組織的遺憾，並強烈要求讓台灣加入，或以觀察員身分與會。他補充，近年台灣對於國際健康方面獲得多個友邦、理念相近國家的支持，也有多國政府、外交長等重要官員對台參與世衛活動表達支持，因此會在此行中，傳達台灣人民對此之想法及意願，也期盼有更多機會能與各國進行會談。