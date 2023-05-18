南投縣中興新村沒落20多年，議員簡千翔、林儒暘、石慶龍等人18日於議會縣政總質詢時，痛斥中央對中興新村政策搖擺，住戶被迫搬離宿舍，要縣府對中興新村發展想辦法。縣長許淑華表示，縣府願代管中興新村宿舍，畢竟中興新村的歷史人文，全台唯一，人是重要資產，不應急著把人趕走，讓中興新村變空城。

南投縣議員簡千翔不捨中興新村長輩被迫搬離宿舍，閒置宿舍成小偷闖空門、吸毒的治安死角。（楊靜茹攝）

簡千翔說，他從小在中興新村長大，當初2萬多名住戶，精省後剩3000多人，很多長輩被迫搬離宿舍，閒置宿舍成小偷闖空門、吸毒的治安死角，令人痛心。這些年來中央對中興新村政策搖擺，地方樂見中興大學進駐中興新村，很遺憾成立的循環經濟研究學院，學生以碩博士為主，上課時間少，人數又少，無助中興新村發展。

「中興新村是花園城市，以前最熱鬧繁榮的地方，如今凋零沒落。」林儒暘感慨，中興新村住戶都是是昔日的省府員工，長輩被迫離開中興新村的家，很不應該，要求縣政府能爭取代管中興新村宿舍。

南投縣長許淑華強調，她擔任立委時提出《眷村文化保存及發展條例草案》已完成一讀，希望法案通過能幫中興新村的發展解套。（楊靜茹攝）

許淑華說，精省後的中興新村不該淪為政治「掛牌秀」，每次選舉到來，就有掛牌活動，掛完牌，通常不了了之，讓人心痛。這些年，中興新村發展沒有明顯進步，住在中興新村的長輩也被迫搬離。

許淑華強調，中興新村承載著台灣歷史文化，要活化中興新村，就不該讓中興淪為空城，因為中興新村的故事，唯有在中興長大的人，住過的人，才能講得出來，在地人是最大資產。

許淑華表示，她甫上任主動向國發會提代管中興新村宿舍，過去擔任立委期間，為了中興新村文化保存及發展，提出《眷村文化保存及發展條例草案》在立院已完成一讀，希望法案通過能幫中興新村的發展解套。法案未通過前，希望國發會等中央機關暫緩催繳住戶宿舍，能以租代護的方式讓原住戶繼續居住。