許多人可能都有跟朋友合夥投資的經驗。一位女子近日分享，她前年花了15萬元和友人一起開飲料店，期間她也有前去幫忙搖飲料、送外送，陸陸續續賺了23萬元，沒想到正當生意蒸蒸日上，今年年初朋友卻突然說，「飲料店沒有妳的份了」，讓她超傻眼。對此，許多網友紛紛安慰其實她還算幸運，至少沒有賠光本金。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當時朋友一共找了10個人合資，她也入股投資15萬元，期間只要店裡缺人手，她都會去幫忙搖飲料、送外送，加上工資一共獲利23萬元。

今年年初朋友一腳踢開原PO說，「飲料店沒有妳的份了」，原本她以為是經營不善倒閉了，沒想到朋友的意思卻是23萬扣15萬「沒有欠我錢了」，原PO雖然相當不滿，不過因為入股時沒有白紙黑字，所以也只能就這樣算了。

對此，許多網友紛紛回應，「沒簽合約還敢一起開公司創業，妳也是很敢喔」、「說到錢，跟誰都是白紙黑字的好」、「親兄弟明算帳，該簽的合約還是要簽」；不少人則安慰，「沒關係，至少還有拿到錢回來，大部分都是有去無回的比較多」、「沒賠錢的前提下看清楚一個人，這算幸運」。