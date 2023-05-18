綠議員指桃園市政府2011年因違法徵收敗訴，建物補償評點計值從8.4調為12.9給勝訴的2徵收戶，但2016年公告的評點卻縮為10.1，導致航空城徵收戶要負債重建，怒斥依法行政淪人治，除追問時空背景，也要求市長張善政將政見轉為政策。張善政說，前朝做法不可考也不用評論，他上任後會盡量補正、繼續協調。

議員游吾和說，桃園升格後拆遷戶的建物補償評點計值未依營建物價總指數調整，直指2011年縣府在八德新生路拓寬工程違法低價徵收，民眾不服打行政訴訟，最高行判決桃市府敗訴，要求依法補償差額徵收單價，桃園地評會決議將評點從8.4調整為12.9，市府卻只賠償勝訴的2戶，未通盤一體適用，更甚的是2016年市府公告的評點降至10.1，斥地評會形同虛設，前市府根本是人治，不符合行情，等同要人民背債重建家園。

游吾和感嘆依法行政淪口號，要張善政徹查當時決策過程，他也提到，航空城開發案土地隨市價上漲，但地上物賠償卻因折舊遞減，依據目前現況評點應調高至16.6元，建議市府應依法調整。

游吾和也細數張善政的航空城選舉政見，包含評點從12.2元提升至14.7元、土地配地比增加、2024年10月搬走徵收戶有無15％扶助金、安置戶補助重建補償金20％、自拆獎勵金50％提前發放讓徵收戶不用先貸款即可重建家園等，他也建議，若無法增加配地比，市府可研擬將安置街廓轉為價金賠償，期許中央與地方共同合作，不要蛋白、蛋黃不同調。

工務局長汪在宙幫前市長鄭文燦緩頰，稱2016年前評點沒有法律依據，前市府在2016年後即每年依7月行政院主計總處公布的營造工程物價總指數調整評點。張善政也說，評點當然要隨物價調整，稱當時可能有歷史因素，但已不可考，討論前朝沒有意義，接手後會評估市府財政負擔，盡量朝合理化方向漸進式推動。

張善政表示，航空城議題涉及中央部分，市府會與中央積極溝通，並尊重中央的最後決定。有關提升評點計值至14.7元的部分，市府已召開多次會議，正在討論相關細節，將優先從住宅區開始落實居住正義。

張善政也坦言，因目前配置大致已規畫好，配地比增加有困難，市府也在評估最後搬遷戶發15％扶助金的可行性，會與民航局持續溝通。