新北汐止某社區，禁止外送騎車入內送餐，引起外送員不滿，檢舉該社區侵占國有地，國有財產署調查後確認「確有此事」，行文要求社區歸還土地，同時要繳142萬補償金，引起討論。

據了解，汐止區「明月摘星樓」社區禁止外送騎車入內送餐，要求外送員將車停在大門口後徒步送餐，由於該社區位在山坡，導致外送員每次送餐都必須扛著大量餐點爬坡數百公尺，外送更指控，近半年來警衛態度越來越惡劣，加上懷疑該道路為一般道路，才會一怒之下打1999檢舉，後來收到回信果然是公有地。

國有財產署接獲檢舉後前往勘查，發現社區占用國有地答1224平方公尺，不僅被當作社區私人道路，還被拿來用作社區建設如涼亭、泳池、花圃，要求社區歸還，並在月底繳納142萬補償金。

對此社區總幹事回應，其實過去並未禁止外送騎車入內，但因發生多次險些擦撞的意外，才會公告禁止，要外送員把機車停在警衛室旁後徒步送餐。對於侵占國有地，總幹事表示，國有財產署稱85年時就因欠稅收歸國有，但社區根本沒接獲通知，討錢也應該要找建商，怎麼會是住戶，將會提出訴願。