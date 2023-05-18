李寶春最新創作，新編京劇音樂劇《戲裡戲外》即將於本週末在臺灣戲曲中心大表演廳一連演出三場，主辦單位國立傳統藝術中心陳悅宜主任在彩排記者會上歡迎辜公亮文教基金會「台北新劇團」首次參演「臺灣戲曲藝術節」，期待這齣京劇音樂劇能為藝術節帶來不同角度的戲曲新風格。
辜公亮文教基金會「台北新劇團」首次在「臺灣戲曲藝術節」亮相展現十足誠意，奉上全新製作共襄盛舉。製作人辜懷群表示，「京劇音樂劇」就是融合戲劇、戲曲、音樂劇等多種形式的新型態演出。最特別的，負責音樂設計的鍾耀光首度運用「好萊塢電影配樂音源」來伴奏戲曲，不但提昇音樂飽和度，電腦音源與傳統文武場、小型西洋樂團的對話，更豐富了配樂的表現層次，增加戲劇張力。
這個嶄新的嘗試是京劇音樂與21世紀高科技接軌的第一步，值得各界的期待與鑑賞。
貼合「臺灣戲曲藝術節」今年的主題「英雄 超時空」，《戲裡戲外》以一個戲班子的故事，闡述伶人風骨與兩代情結。演員台上扮演各式各樣的英雄豪傑；台下同時需要扮演自己的大英雄，以戰勝被無常逆襲的人生，通過人生重重考驗，市井小民也是大英雄。 《戲裡戲外》集導演、編劇、主演於一身的李寶春，近年新編作品時總想著如何為京劇添加現代意識，又同時保留京劇寫意的美學特性。
《戲裡戲外》突破傳統戲曲形式藩籬，特邀【相聲瓦舍】創辦人、劇作家兼全方位演員馮翊綱，以及近年活躍於各大音樂劇舞台的女高音林姿吟參與演出，以各自專業、厚實的表演經驗，為本劇增添風采。
《戲裡戲外》匯聚頂流劇場創作團隊，京劇編腔由老搭檔天津京劇院一級京胡呂玉勇操刀；其他作曲和融匯的複雜工程則由鬼才作曲家鍾耀光負責。 2023「臺灣戲曲藝術節」辜公亮文教基金會【台北新劇團】新編京劇音樂劇《戲裡戲外》5月19日週五晚上；5月20 21日週六、日下午在臺灣戲曲中心大表演廳共演出三場，兩廳院OPENTIX 系統，餘票不多，請逕洽：02-2567-3679
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。