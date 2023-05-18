《戲裡戲外》馮翊綱飾劉經理（右）、李隆顯飾盧步偉局長（中）。（鄧博仁攝）

李寶春最新創作，新編京劇音樂劇《戲裡戲外》即將於本週末在臺灣戲曲中心大表演廳一連演出三場，主辦單位國立傳統藝術中心陳悅宜主任在彩排記者會上歡迎辜公亮文教基金會「台北新劇團」首次參演「臺灣戲曲藝術節」，期待這齣京劇音樂劇能為藝術節帶來不同角度的戲曲新風格。

《戲裡戲外》劇中演員與樂團全體合影。（鄧博仁攝）

辜公亮文教基金會「台北新劇團」首次在「臺灣戲曲藝術節」亮相展現十足誠意，奉上全新製作共襄盛舉。製作人辜懷群表示，「京劇音樂劇」就是融合戲劇、戲曲、音樂劇等多種形式的新型態演出。最特別的，負責音樂設計的鍾耀光首度運用「好萊塢電影配樂音源」來伴奏戲曲，不但提昇音樂飽和度，電腦音源與傳統文武場、小型西洋樂團的對話，更豐富了配樂的表現層次，增加戲劇張力。

《戲裡戲外》劇中的梅瑩出現在另一空間獨唱心聲，與程孝天隔空對唱「記憶催夢醒」、「情牽育心中」。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的梅瑩出現在另一空間獨唱心聲，與程孝天隔空對唱「記憶催夢醒」、「情牽育心中」。（鄧博仁攝）

這個嶄新的嘗試是京劇音樂與21世紀高科技接軌的第一步，值得各界的期待與鑑賞。

《戲裡戲外》開場以電影形式呈現戲班老闆撿來女兒後教導她成為名伶的過程。（鄧博仁攝）

貼合「臺灣戲曲藝術節」今年的主題「英雄 超時空」，《戲裡戲外》以一個戲班子的故事，闡述伶人風骨與兩代情結。演員台上扮演各式各樣的英雄豪傑；台下同時需要扮演自己的大英雄，以戰勝被無常逆襲的人生，通過人生重重考驗，市井小民也是大英雄。 《戲裡戲外》集導演、編劇、主演於一身的李寶春，近年新編作品時總想著如何為京劇添加現代意識，又同時保留京劇寫意的美學特性。

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒橋段。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒，女兒程天慈知道自己不是老闆親生女兒後，悲從中來。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒程天慈，程孝天（李寶春飾）憤而找局長理論。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」老闆因惹怒局長，最終被迫遠離家鄉，開始一連串不如意的人生。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」盧局長到戲班拐走戲班老闆女兒，女兒程天慈知道自己不是老闆親生女兒後，悲從中來，離家出走。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」女兒程天慈知道自己不是老闆親生女兒後，整個劇團因此生變。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》劇中的「戲外」女兒程天慈知道自己不是老闆親生女兒後，整個劇團因此生變。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》突破傳統戲曲形式藩籬，特邀【相聲瓦舍】創辦人、劇作家兼全方位演員馮翊綱，以及近年活躍於各大音樂劇舞台的女高音林姿吟參與演出，以各自專業、厚實的表演經驗，為本劇增添風采。

《戲裡戲外》戲中戲〈打漁殺家〉橋段。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》戲中戲〈打漁殺家〉橋段。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》戲中戲〈打漁殺家〉橋段。（鄧博仁攝）

《戲裡戲外》匯聚頂流劇場創作團隊，京劇編腔由老搭檔天津京劇院一級京胡呂玉勇操刀；其他作曲和融匯的複雜工程則由鬼才作曲家鍾耀光負責。 2023「臺灣戲曲藝術節」辜公亮文教基金會【台北新劇團】新編京劇音樂劇《戲裡戲外》5月19日週五晚上；5月20 21日週六、日下午在臺灣戲曲中心大表演廳共演出三場，兩廳院OPENTIX 系統，餘票不多，請逕洽：02-2567-3679

李寶春最新創作，新編京劇音樂劇《戲裡戲外》即將於本週末在臺灣戲曲中心大表演廳一連演出三場。圖左起為徐彥凱、余季柔、馮翊綱、李寶春、孔玥慈、李隆顯，林姿吟、李兆雲。（鄧博仁攝）