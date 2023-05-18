台北市長蔣萬安18日下午前往北投士林科技園區（以下簡稱士北科）視察開發進度，並聆聽當地議員及里長的相關建議。其中國民黨議員汪志冰表示，士北科周圍有文林國小及中正高中，上下課時間很擔心周圍工地重機具安全問題，因此希望市府協調工地部分時段暫停重機具使用；民進黨議員林延鳳則是希望在靠近洲美里專案住宅的周邊，因為交通流量大，希望市府動用二備金進行隔音牆施工。對此蔣萬安也允諾由副秘書長張溫德盡快召集相關局處，就施工區塊做整理規劃和管理。

汪志冰表示，最近在周邊被工地圍繞起來的，分別為文林國小以及中正高中，現在不管是私人建案還是公家建案，都全部在同一時間大量進行工程，工安問題尤其重要，對於在這裡出入的老師與學生，都非常擔心，每天上下學都要面臨心理上的恐懼感。汪志冰也向市府呼籲，是否能協調工地在上下學時間，暫停工程機具的操作，也讓師生上下學的路更加安全。

林延鳳則表示，福國橋接洲美段，靠近洲美里專案住宅的這個部分，噪音是非常大的，因此希望替當地民眾爭取做隔音牆。林延鳳說，本來預計說要114年才能完工，但當地噪音實在是非常非常大，因此希望能拜託新工處向市長協調，以市府二備金的方式來進行施工，才能加快隔音牆的設置，還給當地民眾安寧。

蔣萬安指出，綜合議員和里長關心和反映的問題，主要是園區周邊學生上下學影響、工地安全、噪音和空汙，因此他要求一定要確保民眾和學生的安全，並請張溫德副秘書長儘快召集都發局、交通局、教育局等相關局處，就施工區塊做整理規劃和管理。另針對議員反應福國橋洲美段專案住宅這側的噪音大，希望爭取興建隔音牆部分，新工處長林昆虎也表示，會在一個月內完成評估，並向市長做專案報告。