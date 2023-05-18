台橡累計今年1～4月合併營收107.69億元，年衰退7.81％。

台橡預期，產業疲弱需求與價格競爭至少持續至2023年中。充足產能供給下，面臨需求不振、地緣政治緊張未能消停、經濟衰退等隱憂不利因素延續。

不過，中國大陸重啟帶動需求逐步復甦，也是產業環境潛在的轉機。

因應2023年市場逆風，台橡指出，將採營運成本管理與單位成本優化、加速產品創新及技術研發、掌握低碳趨勢與經濟復甦帶來的成長動能，維持營運韌性並持續強化在地供貨穩定。

目前台橡手中的重大投資，就是申華化學廠的遷廠；台橡指出，新廠已在2022年11月舉行奠基儀式，正動工興建並預計於2024年8月前完成機械竣工，預計於2024年底完成試車生產。

在創新研發上，台橡指出，公司將為電動車胎及高性能車胎提供強化的ESG價值主張。另外，也將深化國際品牌輪胎製造商合作夥伴關係，把握溶聚苯乙烯—丁二烯橡膠（SSBR）成長趨勢。

產品朝醫療產品應用，台橡指出，熱塑性彈性體（TPE）產品通過必要的醫療應用驗證，積極與醫材製造商取得醫療產品審核驗證，都是未來營運的目標。