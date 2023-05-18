醣基表示，此次增資方式採取私募發行普通股，主要是中央研究院在內等公家單位大股東，可能不會參與公開募資。因其持股比例高，採公開募資恐致籌資不順利。而私募具籌資迅速、公司發行成本較低等優點，為加速資金到位，此次募資案將採私募方式進行。

預期募集的資金可加速醣基平台技術開發出的新藥產品進入臨床試驗，及取得關鍵數據以強化平台技術後續國際授權籌碼，發揮經營綜效。

2013年8月中研院以技術作股對價約6億元，與鑽石生技等股東合資12億創立的醣基，當時是台灣最大技轉授權案，技轉內容為中研院17項包括醣蛋白、醣晶片、醣探針和抗流感藥物 與檢測等系列產品，該產品的發明人為翁啟惠，他與吳宗義（醣基總經理）、吳漢忠 等團隊都是專利創作人。

醣基創立時股東，除了持股五成的中研院外，還有鑽石生技和潤泰集團等。2014年，醣基以每股40元辦理現增，由於中研院未出資，股權也由5成降至37％，到2021年持股約 24.29％；不過，該年度吳宗義等專利人釋股約自身擁有的4成股票，當時轉讓約2億元的股票即是由蔡明興吃下，因此，此次私募案，他的家族再加碼，也在外界的預期。

醣基除了研發的廣效型COVID-19二代疫苗CHO-V10，已於今年二月向食藥署（TFDA）提出人體臨床試驗審查申請（IND）外，去年底也與合一、中天旗下中天（上海）簽署協議，三方將共同開發「核酸藥物醣靶向遞送技術」，建立將核酸藥物遞送至特定臟器之能力，讓核酸藥物可達到精準治療之效果。

醣基表示，新藥開發須投入高額資金，並面對研發週期長且過程無獲利來源，與成敗不確定性高等高度風險，因此，擁有長期支持公司營運及開發的投資人極其重要。此外，參與私募股權依相關法令將執行三年股票閉鎖期，期間亦可維持股權及營運穩定。