根據Bloomberg 統計數據，2022年美國市場leuprolide長效針劑治療晚期前列腺癌6個月劑型約16.3萬支，換算每月平均有近1.4萬支的市場需求；CAMCEVI六個月劑型自2022年4月正式於美國上市銷售，甫滿週年，今年4月銷量已佔特定市場單月約7%的份額。

CAMCEVI 42 mg自2022年4月 於美國上市銷售以來，受惠於獨家預充填長效注射劑之產品優勢、專屬J-code（ J1952）之單獨定價優勢及醫療院所對於醫療保險報銷程序熟悉度的提升，終端市場月銷售量自今年3月起明顯大幅成長。據授權夥伴分享數據，2023年3月CAMCEVI 42 mg於美國終端市場銷售量約843支，較2月的511支大幅成長近七成；4月之終端銷量初步統計為979支，續創上市後單月新高。

逸達已完成CAMCEVI全球主要市場授權，並已收獲超過新台幣10億元簽約金、里程碑金、銷售權利金，以及供貨予授權夥伴之銷貨收入；其中銷售權利金於每季末依終端市場銷售量預估，並認列為該季最後一月之營收（意即3、6、9、12月）；實際與預估若有差異，將於下個季度調整。

為增進資訊透明度與即時性，逸達已徵得美國授權夥伴同意，將按月公布美國終端市場銷量，銷售權利金仍依授權合約按季認列營收。