6月的端午連假一口氣可以爽放4天假，許多人早就開始安排出遊行程。不過日前有一名網友發現，放連假的前一個周六（6/17）還得先補班，於是他異想天開，建議乾脆未來每個月都挪一個周六到下周五放假，「每個月保底一個禮拜可以放3天」，獨到的見解一出，讓不少網友看傻眼。

原PO在PTT八卦板發文表示，他近日看行事曆發現，端午節前一周的6月17日又要補班，讓他突發奇想，「要不要乾脆未來每個月，都挪一個周六到下個周五放啊？」如此一來每個月都能享受3天的連續假期，還可以順便刺激旅遊、消費，遇到國定假日補班時，上班族也不會有反彈的心情，「反正每月有一周累得像狗一樣，已經習慣了！」

貼文一出，引來鄉民留言回應，「要補班！一律建議曠職」、「乾脆學日本啊，每月都有一個3連休」、「今年就是一堆補班啊，不然我幹嘛離職」、「都在放無薪假了還補個屁班」、「你484沒經歷過隔周休的年代」、「勞工假太多了」。

事實上，近日就有民眾在公共政策網路參與平台上提案，期望台灣能成為亞洲第一個「周休3日」的國家，目前已達連署門檻，政府需於今年6月26日前說明。而行政院發言人林子倫今日表示，「周休3日」牽涉到非常多利害關係人，還在積極研議討論中，未來若有相關方向會再說明，不過林子倫這番回應並未把話說死，留給外界更多的想像空間。