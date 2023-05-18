司法院繼年初開放跨國同婚後，立法院本周三讀通過法案，讓已婚的同志伴侶可以共同收養子女，但是兩岸同婚一直都被排除在適用對象。究竟兩岸同婚何時開放？修法進度如何、是否遇到阻礙？陸委會副主委詹志宏今天在例行記者會中直言，困難之處在於大陸法律不容許同婚。

內政部今年1月19日發函，將跨國同性婚姻的範圍擴大，無法同婚的國家，還有包含香港、澳門等人士都可以來台同婚，但是唯獨排除了大陸民眾。另外，立法院5月16日也三讀通過法案，讓已婚的同志伴侶可以共同收養子女，而身兼民進黨主席的副總統賴清德，他說期待每一個人都能夠幸福。

兩岸同性伴侶遲遲無法適用同婚，陸委會之前說要修《兩岸人民關係條例》，目前的進度到哪裡了，而副總統賴清德所說，期待每個人都能夠擁有幸福，為什麼兩岸同婚到了陸委會這邊就被卡住了？

陸委會副主委詹志宏。（藍孝威攝）

詹志宏對此表示，同婚的認可，因為婚姻的雙方不是只有中華民國國籍的人，必須要考慮其配偶的國籍，有一些國家是不是有任何的限制，甚至任何處罰，政府必須要考慮。政府也要考慮其配偶在當地國的法律地位，權力義務是什麼樣的關係，這些都要綜合去考慮。

詹志宏表示，政府每一項修法都會涉及國人可能有不同的意見，政府也持續在瞭解、在溝通當中，進度沒有停下來，只是不是說馬上就能訂出一個可以或不可的辦法，或者訂出修法的條文，然後就匆匆忙忙通過。

本報記者追問，「為了世界上其他沒有通過同婚合法化的國家，司法院特別為他們設計了一個制度，讓沒有辦法同婚國家的伴侶可以跟台灣的同志伴侶結婚。在司法院做了努力之後，為什麼陸委會沒有辦法做出相應的努力，來為兩岸的同志伴侶謀求他們的幸福？」

詹志宏對此表示，「如果全大陸的全國人代會是我們控制的話，我們可以控制他們修法。你應該做比較的是，配偶的另外一半，其國家的法律規定是怎麼樣，如果因為我們承認其婚姻關係，而讓這個伴侶受到他們原來所在的國家的法律處罰，這樣是負責任的嗎？我不覺得。所以你應該去比較，例如新加坡、香港或者是其他國家，它的法律有沒有去處罰同婚的行為，這個是我們要考慮的。」

本報記者追問，「所以司法院通過，為無法同婚的國家民眾可以和台灣同志結婚，也都沒有考慮過當地國的婚姻限制嗎？也在陷害他們嗎？」

詹志宏強調，「它是一個通案，你不要鑽牛角尖，但是適用於哪些國家？當然我們執行的部門不是陸委會，是內政部，他們會協調我們，會去考慮兩岸之間特殊的狀況。至於其他國家，內政部會去做整體的考量。」

本報記者追問，「所以現在陸委會碰到的困難、無法解決的困難在哪裡？」

詹志宏表示，「我不是困難，困難之處在於對方的法治。你也經常跑對岸的新聞，你也知道，他們的法律的體系，尤其法律的解釋，跟一般的國家很不一樣。所以這一關要先打通，打通之後已經有案例，我們承認其他國家的配偶可以跟我們同婚，有這些案例存在的話，一旦中國大陸的法制它容許同婚行為的話，它的法律也沒有任何的處罰，沒有任何限制的話，那就水到渠成，沒有問題。」

本報記者追問，「司法院是如何去打通了那些無法同婚的國家？」

詹志宏表示，「沒有打通啊，法律是訂在那邊的，任何國家除了中國大陸，它有另外一套解釋，有的時候比法律還強，其他國家法律就訂在那邊，你就守法律就好了。當然你如果一定要追究的話，國台辦下次的記者會，你可以問他們：你們對於同婚是不是法律上可以容許，而且承認他們下一代所有的權利義務？」

本報記者追問，「據我所知，大陸現行的《民法》，婚姻形式還是一夫一妻制。在大陸目前還沒有辦法更動其婚姻形式的情況下，陸委會沒有其他的辦法可想了嗎？」

詹宏志表示，「我直接跟你講，我這裡是陸委會的記者會，不是國台辦記者會。」

本報記者追問，「所以我在問，陸委會沒有其他辦法可想了嗎？」

詹志宏堅持，「我剛剛講，你應該去問國台辦的人，或者是相關的民政部，他們的法律能不能哪一天能有這樣的一個進展。」

本報記者此時提醒詹志宏，「如果您有注意到之前國台辦的例行記者會，您應該都會發現到，其實台灣媒體在國台辦的記者會上面，每一次都在關切兩岸同婚的議題。所以不是如同發言人您所提出來的質疑，說台灣媒體應該去反問國台辦。」

詹志宏回答，「我沒有質疑你的意思。」

本報記者追問，「但是我質疑的是，現在陸委會到底是卡在哪個關鍵走不出來？」

詹志宏回應，「我沒有辦法理解你的題目，但是老實講，第一個，國台辦的記者會很少出現同婚的議題，這是事實。第二個，如果他們的法制已經可以進展到這個地步，這不是陸委會去要求或者呼籲他們的問題，而是他們要面對整個社會。」

詹志宏表示，「同婚在台灣經過那麼多年的努力才有今天的進展，如果他們要去進展到這一步，我想你應該設身處地為他們的主管部門設想，他們要多少的努力？這不是你講一句、我講一句就可以實現的，但是可以共同努力。」

詹志宏表示，「我也尊敬你為兩岸同婚可能的案例，來做意見的表達。但這不是陸委會努力之後，中國大陸就會修法，整個社會就會承認和我們同樣的制度，沒有那麼簡單。」