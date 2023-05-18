大陸女星謝娜因主持綜藝節目《快樂大本營》成名，擁有無數粉絲喜愛，是史上第一位微博粉絲破億的藝人，網傳她身價過億，近期她參加《乘風2023》在節目中挑戰唱跳，引起許多網友關注，日前錄節目時她被問到借女星三萬是不是真的，她回應後引發網友心疼。

謝娜過去曾參加真人秀《妻子的浪漫旅行2》，她與章子怡、袁詠儀、包文婧一同到澳洲旅遊，一行人在澳洲購物時，謝娜的卡刷爆了，因此和包文婧借了3萬澳幣（約61萬新台幣），在回程路上包文婧表示「她（謝娜）錢給我匯過來了，但匯的是人民幣」，讓章子怡虧謝娜「他們家就是確定要占便宜的，他們的日子就是這麼過的」，袁詠儀也以為謝娜借3萬澳幣還3萬人民幣（約13萬新台幣），直呼「（包文婧）虧本啊！」

（來源／影片取自湖南衛視官方YouTube，如遭刪除請見諒。）

謝娜對此反說包文婧太計較，「要我都不好意思提醒，我就說已經收到了」，章子怡則高EQ表示要把謝娜老公張杰的連絡方式給包文婧，讓包文婧去和張杰要剩下的錢，謝娜則說她有發訊息給包文婧老公包貝爾，沒說借了多少，只問包貝爾的銀行帳戶，包貝爾當時表示這筆錢當成送謝娜的新年禮物，讓包文婧聽了倒抽一口氣，接著包文婧似乎又收到了錢，表示金額是對的。

不過節目片段似乎被斷章取義，網上流傳謝娜借3萬澳幣卻只還3萬人民幣，自己吞了近48萬元台幣的匯率差價沒還；她近日在節目上被問到是不是真的沒還錢，她回應「是真的，我沒有還，是當時我就讓我弟弟還了」，影片流出後不少粉絲心疼她被誤會這麼久。