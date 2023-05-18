去(2022)年底九合一選舉參選金門縣烏坵鄉長寶座的蔡燕明，選前因擔心票數達不到最低當選門檻，透過友人從花蓮找來陳宗龍跨海「虛偽陪選」，福建金門地方法院今(18)日一審判決出爐，判蔡燕明違反公職人員選舉罷免法第97條第1項之期約不正利益罪，處有期徒刑3年2月，併科罰金新台幣200萬元，褫奪公權4年，其餘3名被告蔡國順、陳宗龍、許志恒因均坦承犯行，則給予減刑及緩刑之宣告。

金門地方法院指出，整起案件為蔡燕明因有意參選金門縣烏坵鄉第11屆鄉長，得知依公職人員選舉罷免法規定，鄉長選舉之候選人數未超過各該選舉區應選出之名額(即同額競選)時，以所得票數達各該選舉區選舉人總數20％以上者，始為當選，且該屆烏坵鄉鄉長無其他人有意參選。

蔡燕明因憂心投票日前風浪過大，往返烏坵鄉之船班若停駛，旅外之有投票權人無法回鄉投票，將無法達前述選舉人總數20％以上之當選門檻，乃與其姪蔡國順謀議找尋適當人選佯為登記參選，以規避上開當選門檻之規定，使蔡燕明得以相對多數當選為金門縣烏坵鄉鄉長。

其後蔡國順因與其在同一酒店任職，擔任司機之陳宗龍熟識，並知悉陳宗龍於2017年間即為領取金門縣三節配售酒，而將戶籍遷入金門縣烏坵鄉，具有金門縣烏坵鄉鄉長之候選人資格，此外陳宗龍從未實際居住金門縣烏坵鄉，在當地亦無宗族或人脈足以支持，縱然參選亦無當選可能，乃先由蔡國順出面探詢陳宗龍意願，見陳宗龍有意配合，其2人即共同決意行求陳宗龍，使陳宗龍登記為金門縣烏坵鄉鄉長候選人。

蔡燕明遂於去年8月20日下午，與陳宗龍在花蓮車站會面，談好陳宗龍僅需準備身分證件、印章、最高學歷畢業證書影本、大頭照等文件資料交付蔡國順，後續登記為候選人（含應繳納之保證金）等一切事務均由蔡燕明負責處理，蔡燕明許諾當選後，將給陳宗龍「一點意思意思」（未言及具體內容或金額）之不正利益，作為陳宗龍參選之對價，其後蔡燕明乃聯繫知道上開犯罪計畫，而同意擔任陳宗龍代理人之許志恒，代理陳宗龍登記為金門縣烏坵鄉之鄉長候選人，並代陳宗龍繳交參選所需繳納保證金新臺幣12萬元予金門縣選舉委員會。

金門地方法院庭長黃建都表示，蔡燕明因違反公職人員選舉罷免法，處有期徒刑3年2月，併科罰金新台幣200萬元，褫奪公權4年，其餘3名被告皆緩刑。(于家麒攝)

庭長黃建都表示，審酌選舉乃民主政治重要表徵，須由選民評斷候選人之才德、品行、學識、操守、政見而選賢與能，不得藉由金錢或不正利益之介入，而侵蝕此民主社會之基石。然蔡燕明身為金門縣烏坵鄉鄉長候選人，卻為規避同額競選之得票數門檻，與其姪蔡國順謀議找尋具候選人資格、卻無地緣關係之陳宗龍參選，並在許志恒知情協助下，遂行全案犯行。

黃建都說，考量蔡燕明為始作俑者且為當選直接利益攸關之人，衡酌其為全案起意、策劃之人，並屬避免同額競選而直接獲益之人，更因不法規避之舉奏效，最終以102票即當選，對照檢察官所主張，蔡燕明於投票前之同年月19日即坦認犯行，且經金門地院諭令羈押，猶於當選及本案經起訴移審，經法院改命具保後，於今(2023)年1月12日至烏坵鄉補宣誓就任，更於同案事實經檢察官提起民事當選無效之訴時，聲明請求駁回檢察官所提訴訟，並於民事程序聲請停止訴訟以延滯程序，未正視己非，更未以烏坵鄉民利益與福祉為己任，協助當選無效之訴迅速審結，使烏坵鄉鄉長一職得早日改選，讓當地行政事務可重新步上正軌，益見蔡燕明登記參選，及為本案犯行，均出於個人利益考量，並無何情堪憫恕之情形，故認蔡燕明請求適用刑法第59條酌減其刑，及請求緩刑，難予認可，並量處有期徒刑3年2月，併科罰金新台幣200萬元，褫奪公權4年。另其餘蔡國順、陳宗龍、許志恒因均坦承犯行，則給予減刑及緩刑之宣告。