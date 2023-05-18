國民黨17日徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選，副手人選也跟著備受關注，國民黨智庫執行長柯志恩、台中市長盧秀燕等人都被點名，更傳出前台大校長管中閔可能是大黑馬。前立委郭正亮指出，侯友宜的陽剛味很重，管中閔的陽剛味也很重，所以相對來說，柯志恩、盧秀燕比較好。

郭正亮今(18日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，登記參選的時候有規定，正副總統候選人要聯合登記，所以應該就在10月。侯友宜的陽剛味很重，管中閔的陽剛味也很重。從這角度看，柯志恩、盧秀燕比較好，

不過，郭正亮也認為，美國總統選舉200多年，副手的影響力幾乎是零，反而是有沒有弊端比較重要。副總統候選人之所以要加分非常困難，因如果太紅，總統算什麼？所以不太可能讓副手太出頭。美國因為國家很大，當初才會設副總統這個職位，有時是為了要去平衡。

至於台灣，郭正亮表示，副手真的加分很有限，因為台灣真的太小了，一個總統候選人要跑遍23個縣市，實在太容易了，而且一定會這樣安排。因此，現在比較重要的是，侯友宜如何把分散的心凝聚起來，這個比什麼都重要。