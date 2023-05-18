許多民眾走在路上，偶有不慎會遺落貼身物品。一名網友近日撿到一部印有「tsmc」的功能性手機，疑似台積電的公務機，目前他已將手機送至警局招領，並貼上網路增加曝光，以利失主尋找。許多網友看到貼文後開始為失主焦急，「沒領回就完蛋了，本季獎金掰掰。」

這名網友周二（16日）在臉書社團「信義區三兩事」發文，他在大馬路上撿到一部手機，已經送至附近的分局。觀察手機外觀，並非是現在人手一支的智慧型手機，而是很有年代感的功能性手機，且手機螢幕下方印有台積電「tsmc」的字樣，疑似台積電公務機。

貼文曝光掀起網友討論，「台積電出手機了」、「哇，這隻感覺很厲害」、「感覺很強大的手機」、「巴比Q了」、「希望失主趕快看到這篇，順利找回手機」、「這手機太兇了，希望失主能看到。」

一名網友路上撿到一部「tsmc」手機急尋失主。（圖／翻攝臉書社團信義區三兩事）

有熟悉台積電內部的網友解釋，台積電公務機分為兩種，一種是員工專用的紅色公務機，另一種則為承包商用的藍色公務機，原PO撿到的這台是承包商專用，「這隻是廠商用的」、「廠內機帶出來還掉，沒領回就完蛋了，本季獎金掰掰，下季考績掰掰」、「廠內專用機，這應該是包商用的。」