不少女星即使歲月流逝，仍擁有比實際年齡更年輕的凍齡外表，被稱為「美魔女」，對此，有鄉民在PTT八卦版問卦「台灣最強美魔女是誰？」並點名蔡淑臻，表示完全看不出她已有48歲，文章曝光後，隨即也引來網友提出心中的美魔女代表，包括陳美鳳、賈永婕、蘇慧倫、賈靜雯等女星均在名單之中。

原PO在PTT八卦版曬出蔡淑臻的生活照，其中不乏素顏近拍照，狂洩嬰兒般的零毛孔膚質跟白皙皮膚，看起來仍像一名少女般，讓原PO驚呼：「這個保養功力真的蠻厲害的」，並詢問網友們的看法：「大家覺得台灣最強美魔女是誰？有沒有八卦？」

對此網友們紛紛回應：「蕭薔」、「林志玲」、「賈永婕或賈靜雯就贏了」、「天心OR戈偉如都不錯」、「丁國琳」、「冰冰姐再戰20年」、「蘇慧倫第一」、「我覺得是潘迎紫，大家要考慮到時代與科技的進步啊」、「美鳳姐每年除夕都在跳，其他人怎麼比」、「江祖平！！後期超越廣末涼子了！」

不過有網友點出應先定義好年齡範圍：「我認為至少要60歲以上」，因此上述女星符合資格的僅有66歲陳美鳳、67歲白冰冰以及73歲潘迎紫3人。其實外號「不老妖姬」的潘迎紫憑藉《神雕俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等古裝連續劇在80年代紅極一時，並走紅於台灣，但近年她淡出演藝圈，鮮少公開露面，僅偶爾在社群公開生活照，凍齡美貌令人驚豔不已。