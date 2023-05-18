台北市士林區今（18）日晚間驚傳民宅倒塌，重慶北路四段49巷20弄內，1棟2層樓建築物（待拆空屋），2樓陽台女兒牆倒塌，水泥及磚塊散落面積約5平方公尺，消防局獲報趕抵現場，目前已圍設警戒線，現場無人員受傷，無車輛受損。