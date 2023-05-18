北市士林民宅女兒牆倒塌 警消現場拉線警戒 19:512023/05/18 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市重慶北路四段49巷20弄內，1棟2層樓建築物（待拆空屋），2樓陽台女兒牆倒塌，水泥及磚塊散落面積約5平方公尺，消防局獲報趕抵現場，目前已圍設警戒線。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區今（18）日晚間驚傳民宅倒塌，重慶北路四段49巷20弄內，1棟2層樓建築物（待拆空屋），2樓陽台女兒牆倒塌，水泥及磚塊散落面積約5平方公尺，消防局獲報趕抵現場，目前已圍設警戒線，現場無人員受傷，無車輛受損。 糊塗女駕賓士突熄火卡路中間 警發現是這原因助解危 北市男子高樓墜落光復南路人行道 全身重創慘死路人驚呆 獲徵召後馬不停蹄 侯友宜20日誓師後晚上行程曝光 #現場 #驚傳 #民宅倒塌 #平方公尺 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 心儀女上別人車單戀男尾隨被發現 車窗慘被砸碎 13:082023/05/18 社會 探討人性的愛與孤獨 曉劇場《潮來之音》赴歐洲巡演 16:052023/05/18 生活 北市信義區公車與機車擦撞 機車女乘客捲入車底送醫急救 19:362023/05/18 社會 出磺坑油礦知識大探索 苗栗縣府現地教學課程又來了 13:192023/05/18 寶島 北市拜票熱區10大傳統市場！討論度NO.1周邊房價竟也竄高 17:192023/05/18 生活 《國際產業》大陸市場回升 Burberry上季銷售躍增16%優預期 15:292023/05/18 財經 國3甲台北隧道口大樹倒塌！猛砸數車橫躺車道 全線封閉成停車場 14:392023/05/18 社會 南投仁愛鄉驚傳3死凶殺 菜農持霰彈槍殺2人後自轟身亡 08:542023/05/18 社會 孫儷苦練高難度瑜伽 為1事被尪吐槽自嘲「0智商」 12:322023/05/18 娛樂 竹北天坑被發現偷施工？工務處：已通報地檢署、封鎖現場 12:182023/05/18 社會 營建廢棄物難處理 新北議員籲推行循環建築、材料護照 14:432023/05/18 生活 解決電商大小事 北市再推這兩大免費服務 16:502023/05/18 生活 開車恍神翻落產業道路邊坡 2人受傷急送醫 17:502023/05/18 社會 聯結車飲料撒滿地 濱海公路單線雙向通車 16:022023/05/18 社會 關孵蛋機害1萬餘隻種雞悶死 惡霸殘忍手法勒索雞農下場慘 12:242023/05/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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