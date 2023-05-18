新北市土城上月發生51槍槍擊案件，警方深入追查發現是竹聯幫弘仁會、華山幫2幫派的派系利益引起，日前除剿滅弘仁會，昨再進行第四波掃蕩，逮回華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人到案，董男後續也被依教唆殺人未遂等罪移送新北地檢署，檢方晚間聲押禁見董男，其餘6名被告則分別諭知3至10萬不等金額交保。

檢方表示，董男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、教唆殺人未遂、無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，因此聲押禁見。

警方查出，此案為竹聯幫弘仁會與華山幫之間的糾紛所衍生的治安事件，除了發動前三波掃蕩行動，將主嫌竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」林姓幹部自馬來西亞遣返，共逮補28人將弘仁會殲滅外，昨第四波行動，也將華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人逮補到案，瓦解華山幫勢力。

據了解，綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會林姓幹部，與華山幫所經營巨新當舖之間，因少年車手挪用詐欺提領贓款問題產生嫌隙，雙方已爆發過多次談判衝突，因此董男指示吳姓少年試圖伏擊「鯨魚」未果，更在林男坐車裝設追蹤器，於上月凌晨在北市中山區、新北市板橋區對其座車開槍，因而引發後續的土城51槍槍擊事件。

新北市警方前三波掃蕩行動，不僅將案發後潛逃至馬來西亞的弘仁會主嫌「鯨魚」遣返回國，更逮補相關涉案份子28人，徹底剷除弘仁會勢力；昨日新北刑大發動第四波行動，在華山幫位於雙北的個據點展開攻堅行動，將幕後主使董男等10人拘提到案，殲滅華山幫，並宣告相關嫌犯皆全數到案，依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。