憲法法庭判決「原住民身分法」第2條違憲，原民會在3年內應修法或另定特別法，平埔族將正式列為原住民族。民進黨立委莊瑞雄15日質詢指出，未來選制是否受到影響？原民會主委夷將‧拔路兒說，將全面性研議討論，不排除有平埔族原住民的選舉保障席次。

立法院內政委員會上午邀請原民會夷將‧拔路兒進行原民會業務報告。莊瑞雄質詢表示，西拉雅族爭取正名成功，憲法法庭判決「原住民身分法」第2條違憲，原民會在3年內應修法或另定特別法。而目前內政部透過日本時代的註記，非平地和非山地原住民推估有98萬人口，將對於原住民選制帶來大幅影響。

民進黨立委莊瑞雄。（莊瑞雄辦公室提供）

莊瑞雄指出，夷將曾表示平埔族將會是第三種身份的原住民，而現行憲法第4條已保障原住民立委參政權、還包含全國各縣市縣市議員、市民代表等。雖然選罷法和地方制度法主管機關皆為內政部，原民會仍應積極做出全盤規畫與討論。

此外，莊瑞雄提及，就現行選舉制度而言，原住民族在投票時僅能投給山地或平地原住民候選人，未來在平埔族取得原住民身分後，這98萬人，是否一併比照現行法制投給對應的原住民族候選人，而非原本的選區內非原住民候選人？

莊瑞雄補充，若未來選制要更改，可能還需要到修憲工程，憲法增修條文第4條第二項規定，立委席次自由地區平地原住民及山地原住民各三人，這些因平埔族取得原住民族身分而對於選舉制度造成的可能影響，原民會務必要盡速與內政部及中選會展開跨部會討論。

夷將答覆，平埔族身分認定議題影響層面廣泛，不單是選制，在教育、經濟等面向都有很大的變化，目前已會集諸多專家、學者以及各領域人士共同來研議與討論，而選制方面，未來確有可能再增加平埔族候選人保障席次，將盡速展開研議與規畫。