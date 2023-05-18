副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，能源政策走向備受檢視。藍營戰將柯志恩3月中曾批賴未解決五缺問題，民進黨也強力反駁。但今(18日)一天內北中南竟分別發生大停電，粉專「政客爽」挖出賴2018的名言「電不是不夠用，而是剩的不夠多」，直酸賴只會話術治國。

賴清德16日參加大學生座談，被問到高房價問題，賴竟說「你有沒有注意到房價在降？」挨批晉惠帝、話術粉飾太平。而眾所關心的缺電議題，過去賴清德也曾吐金句引發討論，2018年6月29日出席活動時他說：「以我們目前所發的電，並不是不夠用，而是剩的不夠多！」、「那第二個呢，水也不會有問題。」他強調，沒有看到企業用水車載水，農業跟工業用水都正常供給，可見台灣也沒有缺水問題。

但今(18日)北中南接連發生停電，桃園國際機場第1航廈上午10時27分突然發生跳電，導致旅客無法通關和安檢，並造成1航班延遲登機18分鐘。弘光科大早上10時許無預警大停電，學校17日中午發現高壓電變電箱有異常聲音，預計19日維修，未料18日早上10點台電設備故障跳電停電。此外，高雄市楠梓區左楠路上午9時許也發生停電。

政客爽對此做圖直呼「好巧哦，北中南都同一天有地方停電！賴清德：台灣沒有缺電問題」。網友表示「你有沒有注意到台灣不缺電？」、「綠營很聰明的，以前公布都會被罵，現在都隨機停，大家就會以為自己是個案自認倒楣」、「正解：趕快成立停電國家隊，設立停電專案辦公室！」、「這招厲害，每天這邊停停那邊停停，電自然就夠了！民進黨會說：停電不代表缺電喔！」、「不是停電，是未告知的節約能源」。