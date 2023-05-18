台新金18日代100％子公司台新銀行公告，董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股，台新銀私募股數上限2億9,545萬4,545股，每股交易價格22元，可私募額度上限65億元。

台新金表示，私募價格訂定的依據及合理性，主要是考量台新銀獲利成長動能、資產品質穩定度等財務表現，採股價淨值比法與本益比法綜合評估，實際定價日為5月18日。

台新金表示，為強化其財務結構，故擬全額認購，將於取得金管會核准後，再投資台新銀行；有關本次交易皆暫定認購金額為65億元的情況下計算，實際上將視台新銀行最終發行新股數額而定，台新銀確定發行數額後，將會另行補充公告。目前台新金100％持股台新銀行，股數為93億9,443萬6,398股。

另，台新金18日也公告，今年第一季合併財務報告經董事會決議通過。台新金第一季淨收益192.22億元，稅前盈餘59.54億元，稅後純益達50.64億元，EPS為0.38元。