世界七大工業國集團（G7）峰會19日至21日在日本廣島登場，各國領袖陸續在大雨之中飛抵日本。峰會揭幕前夕，地主國日本與美國、義大利等國週四（18日）分別舉行雙邊會談，又以日、美兩國會談最受矚目。廣島身為人類歷史上第一個核武攻擊發生地，在本屆峰會討論戰爭與緊張局勢時，格外具有歷史意義。

《日本經濟新聞》報導，美、日雙邊會談為時70分鐘，日向岸田文雄致歡迎詞時直呼拜登的名字表示，非常高興能在廣島接待「喬」，「日本與美國的聯盟是印太地區和平與穩定的基石」。

2023年G7峰會在日本廣島登場。1945年8月，在二次大戰期間與日軍敵對的美軍在廣島投擲原子彈，促使日軍投降。

G7成員國領袖陸續飛抵日本。

美國總統拜登（左）與日本首相岸田文雄18日在廣島G7峰會前夕舉辦美日雙邊會談，兩人見面握手笑開懷。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，本屆G7峰會有幾項特別重要之處。廣島是全世界歷來第一個核武攻擊發生地，G7與會領袖討論俄羅斯與烏克蘭開打已1年多的戰爭時，具有歷史殷鑑的意義。1945年8月6日，時值二次大戰末尾，美軍在廣島投下原子彈，至少7萬人死亡。這枚原子彈自此揭開世界列強核武競賽，美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）統計，將近80年後的今天，全世界核彈頭多達約1萬2500枚，威力遠超過當年轟炸廣島的原子彈。

在俄烏戰事陷入僵局的情況下，俄羅斯擁有近6000枚核彈頭的軍武實力顯得更加龐大。G7國家多數都在軍事層面支援烏克蘭，岸田3月親訪基輔時，烏克蘭總統澤倫斯基讚揚岸田讓G7團結起來成為烏克蘭後盾；英國、德國、美國近期陸續送武器援烏，七大工業國接下來最大挑戰是如何讓這股支援動能維持下去。

鄰近日本的中國大陸在區域和平扮演的角色也是本次峰會焦點之一，這對於美中關係、中日關係、台海兩岸局勢等議題都有舉足輕重的分量。G7峰會地點廣島距離北京不遠，這場峰會等於就在中國大陸的大門之外舉行。

英國首相蘇納克夫婦18日在傾盆大雨之中飛抵日本。（美聯社）

德國總理蕭茲偕同妻子18日飛抵日本。（美聯社）

總理梅洛尼18日在G7廣島峰會登場前夕會見日本首相岸田文雄，兩國舉行雙邊會談。（路透）

中國勢力近期在國際政治舞台崛起，中方軍力尤其是美日同盟關切的重點，駐日美軍人數好幾萬人，兩國今年1月才宣布強化雙方軍事關係，美國海軍增援提升日本安保能力，甚至把日本衛星納入美日安保標的，讓日本更有能力因應所謂「台海有事」的台海突發狀況。除了中國大陸，美、日也緊盯北韓的動靜。

不過，七大工業國對於中國大陸的態度並不如面對俄羅斯時同樣團結一致。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪問北京時曾表示「歐洲絕不可成為美國的附庸」、不該捲入台海衝突，否則會妨礙歐洲建立戰略自主權。美國與歐洲幾個大國對於馬克宏這番言論不表同意，這至少會成為本次G7閉門會議的話題之一。

原本預定下周在澳洲登場的美國、澳洲、日本、印度「四方安全對話」（QUAD），因為拜登屆時必須坐鎮國內進行債限協商，「四方安全對話」臨時改成提前於21日在廣島舉行。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）盼本次對話不會變成G7峰會的「周邊活動」。