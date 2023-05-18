國際籃總（FIBA）認證的富邦人壽「ABSOLUTE 3x3」聯盟球季6月初將在屏東大鵬灣開打，今年共有男女25隊，進行8站比賽，總獎金200萬元。女子組共13隊，包括2支亞運培訓隊和U18女籃隊；首度參賽的美和A、B隊重點放在吸收經驗，期待A隊明年能打進前段班。

美和三對三女籃隊教練尤世銘在彰化縣溪國中執教22年，也是今年世新大學女籃完成UBA四連霸的教練團成員。他分析，三對三籃球賽球員身材要夠高、單打獨鬥能力強，選材和訓練都很重要。他認為其他球隊有不少國手、職業隊、UBA女一級球員。美和A、B隊才剛成軍，實力、默契還要加強，球員上場就全力以赴，吸收對方優點，增加比賽經驗。

美和A隊主將張欣然是全隊唯一WSBL球員，籃球經歷曲折，隸屬台電女籃隊，為了參加比賽將到美和科大運休所就讀，已向球隊報准。她認為即使強敵林立，上場也不能示弱，就盡力去打。三對三籃賽節奏快，又有得分及時間限制，只要先拿到規定分數就能贏，不一定會輸。另一位球員許可微是從文化大學轉來，她也覺得上了場就不要有畏懼的心理，也不須給自己太大壓力，盡力一戰就對了。

此外，運休系主任顏君彰也是教練團成員，他認為引進外援很重要，已找到一位印尼青年隊國手Angelica Jennifer Chandra，現年17歲、身高186公分，下個月會投入比賽，屆時美和A隊內線實力將可提升。

談到女籃組隊的經過，美和科大運休系主任顏君彰表示，校方為了提升屏東籃運及落實兩性運動平權，三年前成立女籃隊，去年就拿下甲一級第7名；人氣更是爆棚，直接衝到全國第3名，並連續兩年拿下屏東縣冠軍。

顏君彰強調，這次是為了與世界籃球運動接軌，跟上新時代、新潮流，再針對亞、奧運新興的三對三賽事全力推廣；希望屏東不要永遠落後於台北，美和也要成為南台灣女性運動的典範。

這一路走來相當辛苦，除了代表校方的劉忠志董事長全力支持，更獲得一些熱心贊助商的經費挹注。事實上，如果沒有多方的配合，就不會有目前的成果，更無法對未來擘劃美好願景。贊助商也很開明，都同意以偏鄉、弱勢、兩性平權為重點支持方向，努力灌溉這美和三對三籃賽新軍。

北一文教機構執行長李先智表示，當校方提出贊助要求，便動用自己的人脈，邀集其他多位業者、好友，包括屏東寶健醫院等企業夥伴聯手贊助，時間長達三年，主要是提供學費、獎學金，直接嘉惠學生。由於本身經營管理的就是文教機構，李先智認為社會教育是百年大業，一直很重視教育機構的贊助，包括各級學校，並認為這是一種公益善舉；希望透過這次拋磚引玉，吸引更多廠商投入贊助行列。

屏東在地的嘉隆鋼鐵總經理林坤樂也說，自己從小熱籃球，出錢出力支持地方各級業餘隊，同時擔任多支球隊領隊，已有20餘年歷史。得知美和科大成立三對三籃球隊，當然樂於投入資源予以贊助，希望球隊在短時間內充實戰力，面對更強的勁旅只要盡全力就好，別忘了享受打球的樂趣。