成功大學今天下午3點多接獲恐嚇電子郵件，內容提及將在校園多處與女生宿舍放20顆遙控炸彈將引爆，台南市警一分局、五分局獲報後派員到校園清查3小時，均查無異狀，台南市刑大科偵隊針對電郵追查，研判與近來各地接獲炸彈恐嚇案為同一人所為。

成大指出，今天下午2點50幾分，生物科技中心發現有不明人士留言，佯稱於校園多處與女生宿舍共放置20顆遙控炸彈，並宣稱將引爆，該中心人員隨即通報校安中心，校方也馬上通報警方。

包括台南市警一分局、五分局都派員會同校方在校園展開大搜查，尤其針對多棟女生宿舍也嚴加查察，但都沒有發現任何異狀。

台南市刑警大隊科偵隊人員經聯絡成大資訊人員協助調閱電子郵件IP，經查，該IP位址來源是日本、經檢測確認為VPN的網路IP；另追查該恐嚇留言電子郵件音譯為「網路戰神」，與清華大學3月28、29日接獲恐嚇郵件的來源相符。

警方表示，研判成大接獲恐嚇信與近期全國各地接獲假恐嚇案件來源都相同，但不敢大意，後續也會持續與成大校方保持聯繫，確保校方教職員與師生安全。