南韓饒舌歌手Swings（本名：文智勳）出道多年，過往曾以知名饒舌綜藝節目《Show Me The Money 》第二季及第三季闖出知名度，更有著自己的音樂品牌「AP Alchemy」，而該公司即將於6月舉辦演唱會。豈料，可容納5000名粉絲的場地至今只賣出了800張，讓Swings在社群上坦言「自尊心受創」，並大方將演唱會改成免費入場。

靠著《江南Style》紅遍大街小巷的男星PSY於2019年創立公司「P NATION」，旗下有多位知名的饒舌歌手，包括Crush(申效涉)、PENOMECO(鄭東旭)、Heize(張多蕙)、Swings等。其中，Swings也獨自創立音樂品牌「AP Alchemy」。誰料，近日「AP Alchemy」宣布將在首爾舉辦拼盤演唱會，不少歌手雲集，陣容強大，然而自12日開始售票至今，僅售出約800張的數量。

對此，身為老闆的Swings也在IG上曬出吐露心聲的短片，表示：「大家一定會以為我會說『要取消演唱會並躲起來』，不，演唱會照常舉辦並且改成免費的，只要來看我們就行。」此外，Swings也坦言自己的自尊心受創：「今年覺得我們(公司成員)並不完美，但因為我有足夠的驕傲，所以明年會繼續提升我們的實力，請大家多多支持。」更喊話明年將會在同一個場地再辦一次演唱會雪恥。

另外，Swings也補充說明，表示已購票的觀眾會以退款方式處理，並保留原本的座位，讓粉絲們安心，也希望喜愛他們的歌迷能夠在演唱會上玩得盡興，「但你們要先完成一個承諾，來演唱會前先聽一聽專輯，當你知道歌曲時，互動會更有意思。」