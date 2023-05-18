台北民權西路上一間韓系咖啡廳近日遭到客人在Google評論給予1星，沒想到老闆竟肉搜該名客人、客人親友的資訊和照片後進行公審，老闆也因此遭到廣大網友起底。對此，老闆今日道歉、宣布停業，不過遭肉搜的客人陳姓女子透露，老闆並未私下連繫她或律師，對於負責人的聲明不予置評。

店家分陳女留下的一星負評。（翻攝自咖啡廳IG））

陳女當時在Google評論留下一星，並分享消費經驗，沒想到卻遭老闆PO出一系列私照公審，陳女親友因此決定一起留負評助陣，結果也接連遭到咖啡廳公審、PO出私照，更稱陳女為「現場惱羞的奧客」、影射陳女為「壞X子」；老闆反遭到網友肉搜後，2個個人臉書、IG帳號都被起底，不料老闆卻關閉其中1個臉書帳號、又將其中1個臉書帳號改名為陳女名字，而老闆的親友也相繼遭到肉搜。

咖啡廳道歉、宣布即日起停業。（翻攝自咖啡廳IG））

對此，咖啡廳老闆今日在IG發出道歉聲明，「因爲我本人正在國外並沒有完全瞭解店內事情的經過」，強調自己使用客人照片、不雅文字攻擊是做出錯誤示範，「我做了非常錯誤的示範對不起！也因為這樣的行為給我的家人和朋友帶來很大困擾，各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友」，並宣布咖啡廳即日起停業。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳女指出她和律師至今都沒有收到任何老闆的私下聯繫，對於老闆的道歉聲明不予置評。