預期今年營運將大見轉機的羅麗芬，前四月營收2.7億元，年增1.68％，單月營收已連續3個月呈現年增，第一季EPS0.32元。

看好未來營運成長力道，羅麗芬也積極擴建產能，投入自動化產線，備妥十年的產能需求，該新廠預計2024年投產。

饒煥文指出，過去營運主力是傳統經銷商，今年則開始引進大客戶、線上新零售和雙美直營及加盟連鎖等多元渠道，拓展營運版圖，不僅有助於毛利提升，且可開始增加產品線，厚植消費端的黏著度。

該四大渠道，以雙美（醫美＋生美）線最受關注，目前已在廈門成立市2,700平方（約近900坪）旗艦店，今年3月19日開幕試營業，5月正式營業，台灣也在台北市創立首家直營店。

饒煥文表示，大陸初步將以廈漳泉為灘頭堡，規劃開設6家直營店，今年預計先開3家，未來其它城市則採加盟策略，而台灣先以台北市設水溫，規劃再設一家；預期以今年約5家雙美線渠道，營收貢獻可達全年度營收10％。

另外，第二季度主打明星爆款商品「出水芙蓉霜」，4月主推客戶進店開口體驗卡，配合下游美容院，引客入店消費，完成客戶引流後，第二季度的增長會反映在5～6月。

饒煥文表示，疫情衝擊產業近3年下，經銷商的庫存量大都以消化完畢，因此，目前都已出現強勁採購需求，在雙美和新產品將自5月開始反應下，預估第二季營收會明顯優於第一季，而下半年的業績也會比上半年出色，整體來看，2023年營運樂觀。