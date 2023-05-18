乳癌長年位居國內女性癌症好發率第一位，中華民國乳癌病友協會12日偕民進黨立委吳玉琴、邱志偉及高嘉瑜，民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭和國民黨立委林為洲，於立法院召開「乳癌病友及早篩檢及早治療座談會」，吸引超過70名乳癌病友列席參加，表達對乳癌防治議題的高度重視。

座談會中有多名立委針對乳癌篩檢下修提出呼籲，邱志偉指出，數據顯示，平均每36分鐘就有一名女性罹患乳癌，乳癌發生年齡也比歐美早了10歲，根據衛福部統計，診斷年紀較輕發生於40到49的乳癌多為惡性且預後情況較差，建議國健署將現行乳癌X光攝影補助年齡從45歲下修至40歲。

座談會吸引超過70名乳癌病友列席參加，表達對乳癌防治議題的高度重視。（邱志偉辦公室提供）

放射線醫學會理事長邱宏仁補充，數據顯示，有接受篩檢的乳癌患者與無篩檢的患者相比，確診晚期的比例明顯較低，顯見日常篩檢的重要性。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，依據國健署統計，台灣女性乳癌中位數從2002年的49歲至2020年56歲，並無年輕化趨勢。若調整乳癌篩檢年齡，偽陽性及過度診斷問題可能會提高。後續會依專家建議持續關注、蒐集乳癌相關國際科學實證，並持續研議評估擴大乳癌篩檢對象之可行性。

吳玉琴也認為，應持續強化乳癌防治政策工作，並落實早期診斷早期治療，要求國健署針對乳癌篩檢年齡下修標準，並於3個月內提出政策方向與執行規畫。

國健署副署長魏璽倫於會中允諾，針對乳癌篩檢年齡下修問題，國健署預計將於每3個月定期檢視全國性相關數據，並召開會議檢討，同時希望與病友團體一同努力衝高乳癌篩檢量，以達到及早發現及早治療的首要目標。

針對及早治療議題，台北榮總外科部主任曾令民指出，目前已有許多國際認證的早期乳癌有效藥物，如針對惡性較高的HER2術後單株抗體標靶藥物T-DM1，可降低50％的復發及死亡風險。但2007年到2022年台灣FDA核准上市的7個針對早期乳癌的國際建議用藥，目前僅有1個納保。曾令民認為台灣如沒跟上國際治療趨勢，在乳癌早期治療表現上恐會嚴重落後。

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟玲補充，根據臨床數據顯示，針對零到三期轉移前的早期乳癌，只要透過正確的診斷及適合的藥物治療，治癒率高達80％到90％，可惜目前許多有效藥物並未納保，導致許多病友因經濟考量而藥物選擇受限，進而增加後續復發及轉移的風險。

吳玉琴隨即建議，健保署應就乳癌藥品支付現況進行檢討，併同暫時性支付制度，均應考量國際間治療的常規建議，使早期乳癌能獲得更有效益的治療，保障病人權益。

健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，目前已受理多件用於早期乳癌新藥申請案及擴增給付案，將積極依程序辦理。另外在新藥納保的成本效益評估上，將導入「前瞻性評估」、「醫療科技評估」、「醫療科技再評估」，以及「多元風險分攤模式」等制度，同時積極爭取暫時性健保支付預算，加速新藥引進。

乳癌確診人數逐年增加的同時，年輕病友的人數也持續增加。郭玟伶指出，根據統計，台灣40歲以下女性為社會主要的生育及勞動年齡，但經濟收入卻相對較低，如果不幸罹患乳癌，卻因年輕乳癌患者的平均預後較差，可能需要負擔更多的醫療費用。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳也提到，根據協會針對上千名病友調查顯示，有高達近8成（76.3％）的年輕病友對自費藥物感到負擔沉重。郭玟伶補充，年輕病友常常在治療的同時還需要兼顧家庭及工作，如何降低治療的時間成本也是在政策制定上需要考量的因素，如皮下注射劑型的藥物能夠縮短療程，可以有效減少治療時間。

針對乳癌年輕病友職場、生育與及早治療問題，國健署科長林莉茹表示，第五期國家癌症計畫草案已將乳癌納入，內容包含提升癌症新藥可近性及加速癌症新藥納入健保之機制，並規劃針對癌症病友重返職場或延續生育等計畫，同時擴大乳癌篩檢服務量及強化陽性個案追蹤，以促進乳癌治療成效及醫療品質，達到早期發現及治療目標。