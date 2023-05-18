據媒體報導，美國司法部揭露的外國代理人登記資料中，我國駐美代表處（TECRO）竟以「台灣共和國(Taiwan Republic)」的名義，與美國公關公司簽約。前立委郭正亮痛批，外交部就是在亂搞，外交部長吳釗燮就是台灣最大的戰狼。

郭正亮在直播節目《亮劍台灣》中引述《聯合報》的報導，指出美國司法部公布的資料顯示，有美國公關公司與外國代理人「台北經濟文化代表處」(TECRO)簽約，目的是與美國眾議員討論「美國與台灣共和國的關係」(US-Taiwan Republic relation)，以及台灣與美國國會關係的重要性。

郭正亮也提到，美國「西半球策略公司」在2022年 8 月至 2023 年 1月間，6次收取我駐美代表處的費用，總計 10 萬 8000 美元。而是我國經濟部國貿局委託的「C&M國際公司」，使用名稱是完整的「中華民國(ROC)」，另有兩家公司則分別使用變形國名「中華民國(台灣)」，ROC(Taiwan)，以及不使用國名，僅提「台北政府」(Taipei Administration)。他指出，雖然使用的名稱相當混亂，但最典型的就是台灣共和國。

郭正亮驚呼，「我們的外交部怎麼能做這種事啊」，反而是經濟部國貿局很守法，但外交部就是亂搞，因為外交部長吳釗燮就是台灣最大的戰狼。

郭正亮也痛批，吳釗燮還以為美國仍在搞戰狼那一套，完全不知道美、中外交下一步想走到甚麼地方，就自己衝到最前面，連駐美代表處的委外案件都自稱「台灣共和國」，怎麼會有這種外交部長。

郭正亮日前在直播中也提到，這種事情駐美代表蕭美琴和吳釗燮不可不知道，他認為政府單位已經走向各行其是，每個人都照自己想的各自做事，副總統賴清德管不到，而總統蔡英文也沒意見。