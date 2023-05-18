行政院長陳建仁18日主持「2023年度第2次治安會報」，他聽取警政署提報「精進掃黑行動方案」後表示，相關單位應加強訪查易受幫派組織依附的產業，並積極偵辦不法，以防範黑道介入綠能發電等新興產業發展；同時也請政委羅秉成邀集相關部會研擬模擬槍枝及其零件管控的精進對策，持續推動相關修法作業。

陳揆表示，去年國內發生多起詐欺集團私刑拘禁被害人案件，在警方成立專案小組努力追查下，將幕後首腦及幹部拘提到案。此外，先前發生黑道幫派高調舉辦大型宴會及槍擊案件，公然挑戰公權力，引發社會觀感不佳，警方雖已針對幫派公開活動及衍生犯罪連續執行掃黑專案，合計查獲幫派分子474人，查扣黑幫現金及財產近4億元。

陳揆說，為壓制黑道囂張氣焰，仍請內政部警政署全力掃蕩黑道幫派，落實執行「系統性掃黑」策略，積極偵蒐不法事證，以組織犯罪嚴加究辦，並針對其所投資經營的營運場所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，阻斷黑道幫派經濟來源，以達「溯源、刨根、斷金流」之效。

他在聽取警政署報告「精進掃黑行動方案」後表示，針對易受幫派組織依附的產業，例如建築營造業、廢棄物清理、綠能發電及其他新興產業等，相關單位應加強訪查，積極蒐集相關情資、提早察覺異樣，並主動進行偵辦，以有效抑制不法情事的發生，同時政府也已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，希望加強該平臺功能，使合法綠能投資獲得最大保障。

此外，陳揆指出，近年非法持有槍枝查獲數量及槍擊案件雖逐年下降，但其中非制式槍枝的占比卻逐年提高，為有效管控模擬槍枝及其零件，請羅秉成邀集相關部會研擬精進對策，並持續推動相關修法作業。他強調，掃黑、反毒及打詐工作皆相當重要，請相關部會繼續強化各項治安維護工作，許給全民一個安居樂業的環境。