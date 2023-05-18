中央流行疫情指揮中心5月1日起解編，但2位名醫今(18日)不約而同示警，疫情並未就此結束。胸腔科醫師蘇一峰表示，有病人住院本來在改善，突然又惡化了，一驗果然是陽性，直呼這就是院內交叉感染，疫情結束撤掉專責病房的現象，還揭疫情多出來的醫療成本都丟進健保總額，堪稱雨天收傘。精神科醫師沈政男則提醒，最近周遭是不是又有人在感染了？因為疫情最近又拉出了一小波高峰，而且XBB比例似有攀升的趨勢。

「病人住院本來在改善，最近突然又惡化了...蘇醫師：該不會是...一驗，果然陽性！」蘇一峰今(18日)在臉書發文強調：這就是院內交叉感染啦！他表示，疫情結束撤掉專責病房，待辦公室吹冷氣，吹說疫情結束當防疫英雄？但不在第一線的人，真的沒資格說疫情結束了！還標註提到：「雨天收傘，健保繼續用力砍下去！」、「疫情多出來的醫療成本都丟進健保總額」。

沈政男同天也表示，現在的感染風險他有算過，大約就是千分之一，也就是你接觸到一千人（必須計入對方的接觸者，比如孩子的同學），而且沒做好防護，才有感染的機會；其實已經很低了，「但，注意了，就不是零嘛！」他還示警：你看最近周遭是不是又有人在感染了？因為，疫情最近又拉出了一小波高峰，而且XBB比例似有攀升的趨勢。