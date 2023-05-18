中國大陸駐日大使館網站18日消息，駐日本大使吳江浩17日會見俄羅斯駐日使館臨時代辦奧維科，雙方高度評價中俄關係發展，並就七國集團廣島峰會交換看法。使館羅松濤公參在座。

中俄雙方注意到，七國集團（G7）廣島峰會在即，對迄今透露出的資訊深表關切。一致認為：第一，七國集團企圖假借國際社會名義，對全球和地區事務指手畫腳，居心叵測。七國集團代表不了國際社會，七國集團的共識不是全球共識。

第二，七國集團侈談「基於規則的國際秩序」，這樣的所謂規則只是以西方意識形態和價值觀定義的規則，而不是國際社會的共同規則。

第三，七國集團無端對中俄攻擊抹黑，大肆散布虛假資訊，挑動對中俄的認知戰，極力誤導國際社會。

第四，七國集團沉迷冷戰思維，挑起陣營對抗，干涉各國內政，打壓開發中國家進步。

第五，七國集團以反對「經濟脅迫」之名行「經濟脅迫」之實，打造排他性小圈子，擾亂國際產供鏈穩定，危害全球經濟。

雙方重申，應堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對一切形式的霸權主義、單邊主義、強權政治。

雙方強調，應秉持普遍、開放、包容、非歧視和兼顧各方利益的原則，實現世界多極化和各國可持續發展。

雙方呼籲，應支持建設開放型世界經濟，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對「築牆設壘」「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁和極限施壓。

雙方指出，任何損害中俄核心利益、擾亂地區和平穩定、破壞各國繁榮發展的行徑，必將遭到堅決反對。