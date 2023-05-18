女星張本渝擁有深邃五官，入行30年演出多部影視作品，近年她除了拍戲，也深耕舞台劇表演，工作行程忙碌，時常會透過社群平台和粉絲們互動，近日她分享搭捷運時遇到一位女乘客大聲說話，心中暗自覺得對方沒禮貌，但她突然想法一轉就馬上平靜，女乘客的聲音也無法影響她了。

張本渝今（18日）發文透露搭捷運時遇到一名女乘客大聲說公事，戴著耳機都能聽到對方聲音，車廂其他人陸續看向那位女乘客，神色不一，她透露第一反應是覺得反感，「怎麼這麼沒禮貌，全家真的不是妳家，我也真的不想知道妳跟妳客戶發生什麼事，如果是我，我會注意我的音量盡可能小聲」，突然張本渝意識到其實沒有人要強迫她反應，是自己選擇對這件事感到不高興，「她怎麼樣是她的事，我選擇不高興是我的事，我可以選擇不對這件事情起反應，或是…我可以選擇各式各樣的反應，但我偏偏選了一個不高興！她有沒有同理心是她的業，但我不高興那就是我的業」。

轉念一想後，張本渝的心情平靜下來，女乘客的通話聲音也困擾不了她，她也認為並沒有脾氣變得更好，但會提高自我覺察「一件事一件事的練習，這就是生活呀」。貼文一出引來網友討論：「我可能也是瞄、瞪一眼，然後默默遠離戴耳機不管她」、「很棒的覺察體悟~」、「但是我覺得還是要記得在大眾運輸工具上講電話時盡量輕聲細語…」、「遇到這種，拿橡皮筋射她」。