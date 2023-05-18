瑪家國中國二生莊帥均繼去年在全中運拿到第5名後，今年突飛猛進「一摔」拿下金牌，也是屏東縣柔道國男組唯一金牌，莊為奪金吃盡苦頭，正處發育期的他忍受不了想吃東西的慾望，賽前1個月體重不減反增8公斤，2周內苦瘦7公斤後，過磅前10分鐘還差0.2公斤，所幸他不放棄拚命跑步減重，最後如願取得參賽資格並奪下金牌。

莊帥均身材瘦小卻爆發力十足，他的教練余凱潔說，莊屬於爆發型選手且非常聰明，他都有在判斷對手的動向，不會亂摔，他從練習時即練就一套屬於自己的摔法，他是靠動頭腦在摔，所以很看好他的發展，而且他的練習日記上也一直寫著「要拿金牌」，他的目標非常明確。

拿下今年全中運國男組柔道金牌的瑪家國中國二生莊帥均（柔道服），為取得參賽資格他拚命減重，在過磅前10分鐘還在跑步。（謝佳潾攝）

余凱潔說，她唯一擔心的就是他的體重，她指出，莊帥均正處發育期，會一直很想吃東西，但因比賽有量級體重限制，所以在賽前2個月時已叮囑他要瘦4公斤，結果他竟在賽前1個月反胖8公斤，賽前2周還哭訴，「還有7公斤，我降不下來，我不要比了」。

拿下今年全中運國男組柔道金牌的瑪家國中國二生莊帥均（柔道服），為取得參賽資格他拚命減重，在過磅前10分鐘還在跑步。（謝佳潾攝）

余凱潔道，莊帥均性格好強又好勝，且喜歡被關注的感覺，因此她對莊說，「能不能拚給教練看，你很有機會拿金牌」，這些話果真對莊很受用，他聽聞後非常賣力減重，但要過磅當天，他還有1公斤未達標，為此，他穿著雨衣跳繩，奮力一搏。

莊帥均忍受又餓又累的感覺到達過磅會場時，竟還有0.9公斤未達標，余凱潔為給莊信心，集合所有隊員為莊打氣並陪跑，過磅前10分鐘，瑪家國中柔道隊就在會場跑了起來，最後莊如願以償，成功過磅取得參賽資格，並順利奪下金牌。

拿下今年全中運國男組柔道金牌的瑪家國中國二生莊帥均（柔道服），為取得參賽資格他拚命減重，在過磅前10分鐘還在跑步。（余凱潔提供／謝佳潾屏東傳真）

莊帥均說，經過這次驚險的減重過程後，他會更加叮囑自己為了比賽一定要忌口，他要向偶像楊勇緯看齊，走出一條自己的柔道路，他不僅要繼續在各項柔道比賽奪牌，也希望藉此改善家裡的經濟環境，從小他的父母離異，他是由阿嬤帶大的，他期許自己能靠摔柔道為家人創造更好的生活品質。

余凱潔開心道，莊帥均比完全中運後，成長許多，學習態度更好、性格也更穩重，下周他將參加全國柔道錦標賽，相信又會讓大家看見他的進步。