【立綱氣象報報】下周一鋒面近局部雨 周二鋒面遠離

隨著鋒面靠近，明（19）日白天全台降雨增加，西半部、東北部要提防突如其來的強烈雨勢，周休假期（5/20、5/21）受熱對流影響，午後降雨顯著，整體天氣悶熱，預估下周一（5/22）還有一波鋒面快速通過，再度為全台帶來降雨。有專家指出，近期的鋒面為西北部帶來較多雨勢，中南部集水區目前仍得仰賴午後陣雨「比較有解」。

氣象局資料顯示，明日受鋒面影響，各地天氣趨於不穩定，不定時有局部陣雨、雷雨，尤其白天熱力作用加成下，西半部及東北部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨，入夜後水氣略減，各地降雨範圍縮小，但仍建議要外出攜帶雨具備用。

而降雨及雲量的增加，也使得明日各地高溫下降，桃園以北及宜蘭約26到28度，其他地方則在28到32度之間，感受溫暖微熱，各地低溫則在24到26度左右。

明（19）日各地高溫下降，桃園以北及宜蘭約26到28度。（圖／氣象局提供）

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，最近這幾波的鋒面結構不算太好，全台普遍時陰時雨，尤其中部以北變化明顯，預估近期2波鋒面會為西北部帶來較多降雨，中南部集水區目前還得仰賴午後陣雨「比較有解」。

氣象主播戴立綱指出，今年鋒面結構體較完整的部分大多靠近長江流域、韓國、日本附近，等於這些地區的梅雨季節已經開始，因此相對來說，台灣周邊的水氣會變得更少。

至於未來一周天氣如何？戴立綱說，周休假期（5/20、5/21）受西南風影響，上午外出要記得防曬，午後熱對流發展，開始出現明顯降雨，感受較悶熱；下周一（5/22）有一波鋒面快速通過，各地出現短暫陣雨；下周二到下周四（5/23~5/25）僅有午後陣雨。