擔任《全明星運動會》第一季到第三季紅隊經理的粿粿（江瑋琳），2022年與范姜彥豐登記結婚，8月產下女兒小粿醬。她今（18日）在IG發文，透露女兒有聽損問題，「台灣每年會有千分之3到4的新生兒，會有不同程度上的聽損問題，約莫每五、六百位新生兒會遇到這樣的狀況，而我們的小粿醬正是其中之一」。

粿粿樂觀、堅強的表示，小粿醬耳朵上的耳機，是她人生的第一副AirPods，「可能未來有很多的未知與不安，但爸爸媽媽都會陪著妳一起努力」。她說，這幾個月來在醫院裡奔波、等待、檢查跟回診，情緒從震驚、害怕、無助一直到勇敢面對，「畢竟我們的心態必須比誰都正向，才能比她更勇敢」。

粿粿也說，如果將來哪天在路上遇到小粿醬，如果不知道該說些什麼話安慰時，可以誇獎一下她跟范姜彥豐精心挑選的奶茶色助聽器很漂亮，「給寶寶和我們一點鼓勵，都可以讓我們一家開心好幾天唷」。

最後，粿粿向寶貝女兒感性喊話，「這世上每一個人都長得不一樣，有人長頭髮、有人短頭髮、有人戴眼鏡、有人戴耳機，千萬不要因此膽怯，要勇敢的探索這個世界，然後心裡記得一件事，妳永遠都是我們心中最愛最愛的小寶貝，Luv u」。