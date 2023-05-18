「台8女神」李燕16日深夜公開認愛並宣布再婚，與她自創保養品牌「Kocskin克麗詩黛」合夥人、「露營瘋」社群平台負責人「威哥」陳茂榮登記結婚！新婚後的兩人19日晚上8點首度合體現身，在品牌官方臉書粉專進行「瘋狂＋1」直播秀，兩人有點害羞、尷尬又掩不住幸福甜蜜氛圍，讓一票被閃瞎的網友留言笑說「畫面都白白的」、「都是愛心泡泡」。她講話時不心被口水卡到時，還自曝「孕吐」，嚇得老公趕緊說：「妳不要亂講話！」

李燕與新婚老公「威哥」陳茂榮合體直播。（翻攝Kocskin克麗詩黛直播）

李燕說，這場直播本來就是品牌表訂的活動，不然她真的不願意這樣馬上同台，兩人兩人開播前還在討論是否要如期開直播，威哥也說：「我昨天已經過了膽戰心驚、提心吊膽的一天，結果今天逃不掉了。開播前5分鐘才想說，好啦，怕什麼！就是兩小時的直播！」

李燕與新婚老公「威哥」陳茂榮合體直播，抽獎送包包。（翻攝Kocskin克麗詩黛直播）

兩人為了要抽獎送禮給網友，要網友刷關鍵字，李燕開玩笑說：「那刷『新婚愉快』好了，吃一下公司豆腐！」威哥害羞嘴軟地說「這4個字我實在念不出來」，身為品牌執行長的李燕一副「以夫為天」的模樣說：「你說什麼都好！」讓威哥感動地說：「妳給足我面子，回去我也給足妳面子！」

李燕與新婚老公「威哥」陳茂榮合體直播。（翻攝Kocskin克麗詩黛直播）

不過威哥講話時，李燕一直深情盯著他，看得他說：「妳一直看著我，我會害羞、會語無倫次！」網友留言「螢幕看起來粉粉的」，他幽默回「會粉一陣子啦」。李燕笑說：「我就喜歡逗他，知道他一定會害羞緊張！」他則自曝：「我是故作鎮定，其實我腳有點軟！」兩人正式直播後互動愈來愈自然，當李燕說眼霜很珍貴，老公問她多珍貴，她甜回：「跟你一樣珍貴！」讓老公忍不住讚嘆「妳很會撩」。