中年男子牽著幼童在巷口準備過馬路，眼見號誌是紅燈，男子仍一把抱起幼童「闖紅燈度衝過斑馬線」，跑到一半時還差點被機車撞上。（翻攝自臉書「爆料公社」）

行人地獄造就「皇帝行人」？一名網友日前目擊一名中年男子牽著幼童在巷口準備過馬路，眼見號誌是紅燈，男子仍一把抱起幼童「闖紅燈衝過斑馬線」，跑到一半時還差點被機車撞上，目擊者痛批「抱著小孩闖紅燈到底是怎樣的概念」，網友也怒罵「要死也要拖一個人下水的概念嗎」。

該網友在臉書「爆料公社」曝光影片，北市仁愛路4段一處巷子的斑馬線上，先是一名婦人闖紅燈違規穿越斑馬線，接著一名男子牽著幼童，眼見當時車多壅塞，男子直接一把抱起幼童，同樣快步穿越斑馬線，走到一半時還差點被一輛紅色機車撞上，男子穿過後又往綠燈路口走去。

中年男子牽著幼童在巷口準備過馬路，眼見號誌是紅燈，男子仍一把抱起幼童「闖紅燈度衝過斑馬線」，跑到一半時還差點被機車撞上。（翻攝自臉書「爆料公社」）

原PO曝光行車紀錄器畫面怒批「抱著小孩闖紅燈到底是怎樣的概念」，他說行人地獄近日被大肆討論，造就了一堆自認為「我是行人我最大，你得讓我」的皇帝行人，「還抱著小孩闖紅燈，如果那個機車沒煞住撞上了，又是機車肇責最大」，畫面曝光引起網友討論。

其他網友留言「請立法撞到闖紅燈者0肇責，並無需負擔民刑事責任」、「要死自己去死就好，抱小孩幹嘛？闖紅燈被撞死真的活該」、「一起回老家的概念」、「是抱著要死也要拖一個人下水的概念嗎」、「趕著送死順便拉個墊背」、「去哪都有人可以作伴」、「買一送一的概念」、「黃泉路上有個伴」。