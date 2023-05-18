俄羅斯 17 日空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭宣稱其防空系統成功攔截18枚飛彈，包括6枚匕首飛彈；莫斯科否認此事，並稱是匕首飛彈擊中愛國者飛彈系統。前立委郭正亮表示，愛國者3是很貴的，發射是要美國同意的，美國有同意嗎？

郭正亮今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭使用愛國者3去打匕首飛彈，烏克蘭認為打下6枚。俄羅斯軍方卻稱我們只打2枚，你們怎會打下6枚。因為愛3發射是要美國同意的，美國有同意嗎？

郭正亮接著指出，根據《紐約時報》報導，英國跟荷蘭、丹麥都呼籲美國，可不可以允許他們提供烏克蘭F-16。烏克蘭跟這些歐洲國家說，大概只需要35架就好了；而歐洲目前可以提供的F-16大概有120架，可是一定要美國同意，但美國到現在都反對，使得烏克蘭飛官，就只能接受課堂的訓練，不能上去飛，烏克蘭就覺得不能接受。

郭正亮點出，以前包括海馬斯火箭炮、坦克，通常是英國帶動，然後荷蘭加入，最後美國才被說服。美國到底在想什麼？美國軍援有一個預算上限，應認為F-16太貴了，如果給20架，幾十億美元就沒了，其他武器就不能再給了。所以愛國者3會這樣子來打嗎？因為愛國者3也是很貴的。