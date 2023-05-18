大陸女星張馨予身材火辣、外貌美艷，曾出演《神鵰俠侶》、《武媚娘傳奇》等作品，後在綜藝節目《奇兵神犬》中與軍官何捷認識並與其結婚，有著「最美軍嫂」的別稱。外表美麗的她也有著好心腸，近期在街上發現疑似被棄養的兩隻幼貓決定收養，卻遭到網友開酸，她對此也回應了。

張馨予近期在微博上發文透露：「在街上遇到牠們，很虛弱的捲縮在危險的街邊，感覺已經待很久了。」指出自己雖然沒有養過幼貓的經驗，但看牠們悽慘的模樣實在是於心不忍，決定帶他們去就醫並收養牠們。另外，貼文中也放上不少兩隻幼貓的照片，可見到經過幾日的細心照料，兩隻幼貓已逐漸從奄奄一息的模樣中恢復了精神，還能睜著好奇的雙眼直視鏡頭，模樣相當可愛，萌翻不少粉絲。

豈料，相關貼文PO出後，有酸民認為貓咪會待在路邊，或許是父、母貓出去覓食而無法看護幼貓，寫下：「貓媽媽出去覓食，回來兒女不見了」等字句，抨擊張馨予此舉不恰當。對此，她也於今(18日)在微博上發文表示：「小貓咪是在人來人往的街邊遇到，除了在那邊等了很久都沒發現貓媽媽，且旁邊店家也不清楚貓咪是從何而來，因此才決定救援。」並提及那時幼貓們的情況是：「如果不救，基本沒命。」

貼文PO出後，在網路上引發網友討論，不少人紛紛留言支持張馨予的論點，寫下：「這年頭真奇怪，救流浪貓還要被鍵盤俠噴，反而虐貓的沒啥人關注」、「虐貓的不罵，罵救貓的」、「還記得當年某人被爆出軌時，張馨予意外進入鏡頭內找家中走丟的狗狗，她是真的蠻愛護動物的。」