共和黨籍的佛羅里達州州長德桑蒂斯 (Ron DeSantis)週三簽署法案，禁止對未成年人者有任何的跨性別議題、教育、治療、變裝、改人稱代名詞。他的口號是「讓孩子單純的當孩子」。

美聯社報導，德桑蒂斯正在爭取共和黨總統候選人提名，他被視為川普的最大競爭者，主要就在他的保守派立場，確實打動了許多父母。德桑蒂斯將反對未成年接觸LGBTQ+資訊，作為他的主要法案與議程。

他在坦帕市(Tampa)的福音派劍橋基督教學校(Cambridge Christian School)會場，一群保守派人群前，簽署了禁止未成年者接觸LGPTQ資訊與生心理鑑定的相關法案。儀式過程有一種類似競選活動的感覺，支持者非常熱烈。

民主黨人表態反對，並且在兩週前，在州議會前舉行了LBTQ+自由集會。但共和黨在州議會擁有絕對多數席位，輕鬆通過德桑蒂斯簽署的法案。

CNN報導，德桑蒂斯簽署的其中一項法律，禁止跨性別兒童接受性別確定治療，也就是青春期激素治療與變性手術。根據這項法律，如果孩子接受了性別確認治療或程序，法院可以進行干預，將他們暫時帶離他們的家，並且要調查父母是否涉及誘導，可能視為虐待兒童。

另外，公立學校的教師、教職員工和學生，不能使用除男性、女性之外的性別代詞。該法案宣布，所有學校的政策必須是「一個人的性別，是不可改變的生物特徵」，所除生理性別以外的代詞，是錯誤的。該法案還確認，性取向和性別認同不能在八年級之前的課程出現。

另一項規定，禁止跨性別者在政府大樓（包括公立學校、監獄和州立大學等場所），使用他們自己認同的性別浴室或更衣室。也就是不能因為自以為是女性，就跑去女更衣間。

德桑蒂斯說：「女人不應該擔心有異性別出現在她們的更衣室裡。」

該法案將女性定義為「在出生時屬於具有生產卵子與特定生殖作用的生物性別的人」；將男性定義為「在出生屬於具有可製造精子與特定生殖作用的生物性別的人。」

德桑蒂斯說：「我們竟然要舉行了一些這樣的討論，其實頗為悲哀。」德桑蒂斯的背板上寫著「讓孩子安心的當孩子」。

LGBTQ+指的是各種性取向，包括女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）、不確定疑惑者(Questioning，或酷兒)，+是指「及其他」。