許多人到美式賣場好市多消費時，都會順手拿一罐科克蘭鮮乳搬進購物車。一位男子近日買了鮮奶回家後卻發現，鮮奶中竟漂浮著一塊塊的不明沉澱物，讓他決定直接退貨。不過有內行人指出，其實不明沉澱物只是乳脂，其實品質並沒有問題。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日在好市多中壢店買了一罐科克蘭全脂鮮乳，沒想到隔天倒出鮮奶卻發現，鮮奶中漂著一塊塊的不明白色沉澱物，雖然還在有效期限內，不過他質疑鮮奶已經變質壞掉，決定馬上拿回好市多進行退貨。

對此，許多網友紛紛回應，「怎麼一顆一顆的」、「真噁心…」、「怎麼快變優格了」、「像奶粉泡的牛奶」、「直接升等變優格」、「奶粉沒攪散？」、「牛奶一定要拿裡面一點的」、「東西一直漲品質一直降，越來越糟糕」、「什麼事情發生在科克蘭品牌上都不太意外了」。

不過有內行人說明不明沉澱物其實是乳脂，「看起來有點像乳脂，白色塊狀摸摸看，摸起來油油的話就只是乳脂分離，搖一搖就好了」、「其實沒加工過的牛乳靜置一陣子都會乳油分離，這是全脂牛乳，如果白白的是乳指的話，就只是沒有均質完全而已，不影響品質」、「應該是乳脂囉，奶油的主成分，很早以前做奶油就是將牛奶在低溫下瘋狂的搖晃，乳脂就會慢慢凝成一團，牛奶沒酸臭基本上不會有事啦」。